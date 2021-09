Scuole dell’infanzia, assegnate risorse anche per interventi sugli edifici

Fondo Sistema integrato 0-6, i criteri di ripartizione



Scuole dell’infanzia, la ripartizione del Fondo

23/09/2021 - È stata raggiunta l’intesa sul riparto delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per gli anni 2021 (seconda parte di finanziamento), 2022 e 2023, relativa al Piano di azione pluriennale per il Sistema integrato 0-6 anni.Si tratta di 309 milioni all’anno per le tre annualità - 2021, 2022 e 2023 - assegnati direttamente ai Comuni, in forma singola o associata, sulla base delle programmazioni regionali, perche ospitano servizi educativi o scuole dell’infanzia, spese di gestione, di formazione e di funzionamento dei servizi.Lo fa sapere il Ministero dell’Istruzione, che sottolinea come dal 2021 le Regioni e le Province autonome hanno la possibilità di conoscere in anticipo le risorse assegnate per gli anni successivi, in modo da poterdelle stesse per un triennio.Le risorse - spiega il Ministero - sono assegnate secondo questi criteri:- ilin proporzione aglidei servizi educativi per l’infanzia che prevedono costi a carico dei Comuni;- ilin proporzione allaresidente in età compresa tra 0 e 6 anni;come quotaalle Regioni e Province autonome con una percentuale di copertura dei servizi educativi per l’infanzia inferiore alla media nazionale secondo i più recenti dati ISTAT;- ilin relazione ai bambinialle scuole comunali e private paritarie.Per il 2021, la dotazione di 309 milioni di euro è così ripartita:- 264 milioni di euro in continuità con le assegnazioni del 2020;- 43,5 milioni di euro in base ai nuovi criteri (numero di bambini iscritti ai servizi educativi e alle scuole dell’infanzia paritarie pubbliche e private, popolazione tra 0 e 6 anni, riequilibrio territoriale);- 1,5 milioni di euro per l’attivazione dell’Anagrafe nazionale dei servizi educativi.Con l’introduzione della quota perequativa e in virtù del criterio della popolazione infantile residente, le Regioni del Sud sono quelle che beneficiano dell’incremento maggiore - sottolinea il Ministero. Ciò fa dedurre che nel passato hanno prevalso criteri slegati dal numero di bambini e che oggi è necessario che lo Stato investa per dotare di scuole per l’infanzia anche ledi copertura dei servizi 0-6.Infatti,, in Sicilia il 147,3%, in Basilicata il 73,7% in più, in Molise il 69,1% in più, in Puglia il 68,2% in più. Ma anche la Provincia autonoma di Bolzano riceverà il 67,7% in più, la Provincia autonoma di Trento il 55% in più e il Friuli-Venezia Giulia il 53,5% in più.Dal 2017 al 2023 - ricorda infine il Ministero - ilè andato progressivamente crescendo, con un incremento di 100 milioni di euro, passando dagli iniziali 209 milioni agli attuali 309 milioni di euro.