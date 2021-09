MERCATI Bandi di progettazione in aumento nel 2021 di Rossella Calabrese Rossella Calabrese Onsai: in Lombardia, Marche, Lazio, Molise, Basilicata e Calabria la crescita più forte

14/09/2021

Foto: nyul © 123rf.com

14/09/2021 - Nel primo semestre del 2021 i bandi di gara per i servizi di architettura e ingegneria e gli altri bandi per servizi tecnici sono stati 4.717 e sono cresciuti del 16,7% rispetto al primo ed al secondo semestre 2020.



I dati arrivano dall’Osservatorio nazionale sui servizi di Architettura e di Ingegneria (ONSAI) frutto della collaborazione tra il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) e il CRESME.



Anche gli importi messi in gara - pari a 1,177 miliardi di euro - sono aumentati del 13,9% rispetto agli importi totalizzati nei primi sei mesi dello scorso anno (circa 1 miliardo di euro).



Per quanto riguarda le tipologie dei bandi nell’ambito dei settori ordinari, i concorsi di idee e di progettazione, i bandi per servizi di progettazione, direzione dell’esecuzione e per il collaudo delle opere realizzate e i bandi per la pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale registrano una forte crescita - anche rispetto ad altri servizi tecnici - dimostrandosi trainanti per il mercato.



Lombardia, Marche, Lazio, Molise, Basilicata e Calabria sono le Regioni che registrano una forte crescita del mercato della progettazione grazie agli interventi nei settori sanità, istruzione, mobilità e difesa del suolo.