Concorsi di progettazione e di idee, proposto un Fondo per il Sud

02/09/2021 - Approderà sul tavolo di uno dei prossimi Consigli dei Ministri il, che contiene norme urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale.Si tratta di un testo che i Ministeri stanno scrivendo da molte settimane e che fatica a trovare una stesura definitiva. La bozza più recente contiene un pacchetto diUna di queste punta al rilancio dellain vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo sviluppo e coesione () e dellaattuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ().Si propone l’istituzione di un ‘’, gestito dall’Agenzia per la coesione territoriale, finalizzato a rilanciare e accelerare il processo di progettazione neidelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia nonché in quelli ricompresi nelle aree interne.Si prevede una dotazione di(16.581.510 euro per il 2021 e 120 milioni di euro per il 2022, a valere sul FSC ex articolo 1, comma 177, della Legge 178/2020). La proposta prevede che l’assegnazione delle risorse ai singoli enti venga fatta sulla base di classi demografiche definite dal Ministero per il Sud e la coesione territoriale.Le risorse saranno impegnate dopo, secondo le procedure di evidenza pubblica di cui al Capo IV, Titolo VI del Codice Appalti.Per essere finanziate, le proposte progettuali dovranno essere coerenti o complementari rispetto agli obiettivi del PNRR e utili a realizzare almeno uno dei seguenti obiettivi: la transizione verde dell’economia locale, la trasformazione digitale dei servizi, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo, la coesione economica, l’occupazione, la produttività, la competitività, la ricerca, l’innovazione sociale, la cura della salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale, il miglioramento dei servizi per l’infanzia e di quelli tesi a fornire occasione di crescita professionale ai giovani.Inoltre - secondo la bozza -, le proposte dovranno privilegiare la vocazione dei territori, individuare soluzioni compatibili con gli strumenti urbanistici regolatori generali o devono comunque essere, anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a basso impatto ambientale, di, di contrasto all’abusivismo, in ogni caso limitando il consumo di suolo.L’Agenzia per la coesione territoriale, in collaborazione con l’ANAC, predisporrà unPer lo sviluppo dei progetti di lavori, l’ente beneficiario, ove non si avvalga di procedure di appalto integrato, affida, con procedura negoziata senza bando, sempre che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.Le proposte progettuali selezionate - si legge ancora nella bozza - sono acquisite in proprietà dagli enti beneficiari estrumentali alla loro concreta realizzazione o utilizzate per la partecipazione degli enti beneficiari ad avvisi o altre procedure di evidenza pubblica attivate da altre amministrazioni nazionali o comunitarie.Le proposte progettuali acquisite dagli enti beneficiari saranno consideratedelle operazioni previste dai programmi operativi regionali e nazionali di gestione del Fondi strutturali e dai Piani di sviluppo e coesione finanziati dal FSC, nell’ambito del ciclo di programmazione 2021/2027, sempre che siano coerenti con gli assi prioritari, le priorità d’investimento e gli obiettivi specifici di riferimento fissati dai programmi e dai piani predetti.In caso di necessità di risorse professionali non disponibili nelle proprie dotazioni organiche, l’Agenzia potrà reclutarle mediante, con oneri a carico del Fondo, nei limiti del 4% dell’ammontare dell’intero Fondo.Infine, tutte le informazioni dell’iniziativa, anche ai fini del controllo e del monitoraggio sociale dei processi di ideazione, progettazione e realizzazione degli interventi, saranno raccolte e rese immediatamente accessibili nel