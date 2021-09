Ristrutturazione degli alberghi, in arrivo un bonus fiscale

09/09/2021 - Un credito di imposta o un contributo a fondo perduto per ristrutturare le strutture turistiche. Tra queste due opzioni potranno scegliere gli operatori del turismo per organizzare al meglio il proprio rilancio.Le due misure faranno parte di un Piano pluriennale, che sfrutterà i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (), presentato ieri a Pordenone dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, e dalla sottosegretaria alla Transizione ecologica Vannia Gava.“Le misure sono diverse e di diverso tipo - ha spiegato il ministro - e le cifre sono molto significative: si tratta di, ma in realtà è molto di più perché c'è l’effetto leva, che fa diventare l’operazione almeno del doppio”.“Il credito di imposta - ha precisato Garavaglia - è, quindi è un’ulteriore opportunità”.Inoltre, “nella misura ci sono tipologie di spese diverse come gli, che servono al contempo per: si aiuta quindi una filiera tutta italiana” - ha aggiunto il ministro leghista.Ricordiamo che, ovviamente, qualunque bonus dovrà essere applicabile a mobili e arredi prodotti dae all’estero.“Siamo in contatto con la presidenza del Consiglio per valutare quale sarà l’iter più opportuno e più veloce quindi se direttamente. Al netto di questo, siamo pronti, ci sarà solo da valutare quale sarà il metodo più utile” - ha concluso Garavaglia.A giugno scorso il ministroper alberghi e strutture ricettive, con regole del 65% e valido anche per arredi e illuminazione. “Invece di fare una pigna di carte, basterà un foglio solo” - spiegava il ministro.