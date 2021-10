BIM Focus: l’interior design con Archicad

25/10/2021 - Graphisoft presentache si terràe coinvolgerà esperti e professionisti per affrontareIl mondo dell’architettura sta assistendo a una rapida trasformazione grazie alla forte spinta digitale e questo accomuna tutte le discipline. La creazione di modelli tridimensionali di interior design richiede però strategie di approccio completamente diverse e per questo motivograzie alle sue soluzioni software Building Information Modeling per l'architettura ha deciso di organizzare un momento di confronto tra esperti e professionisti per condividere innovazioni, idee ed esempi di progetti di interior design.L’evento “nasce proprio con l’obiettivo di condividere le conoscenze e le competenze del settore in due settimane di incontri e racconti. Durante la prima settimana saranno presentaticome ispirazioni di interior per andare alla scoperta delle soluzioni che i professionisti hanno saputo sviluppare per gli elementi di arredo.Saranno ospiti dell’evento gli Architetti Mario Napolitano e Matteo Di Filippo dello studiopartono dallo sviluppo di una Libreria BIM di studio fino ad arrivare a sistemi di progettazione e controllo più complessi, gli Architetti Emanuele Piccinini e Pedram Kalhori dello studio, specializzati nel, gli Interior designer Barbara Runggatscher e Niccolò Panzani dello studioe gli Architetti Monica Martini e Massimiliano Toniolo dello studiosarà invece dedicata a webinar più tecnici sullein questo ambito e si parlerà di Library Part Maker per realizzare librerie BIM personali senza la necessità di conoscere il linguaggio di programmazione, di strumenti per una comunicazione visiva efficace e delle varie fasi al processo di progettazione di un negozio. L’ultimo webinar è dedicato ad un focus sulla nuova norma UNI EN 17412 – 1 e i Livelli di Fabbisogno informativo.Tutti gli eventi sono gratuiti ed è possibile iscriversi anche a un solo singolo appuntamento. Al termine degli eventi sarà inviata ad ogni partecipante la registrazione integrale dei webinar e l’ebook realizzato da Graphisoft e dedicato alla progettazione d'interni.A questo link è possibile iscriversi all’evento