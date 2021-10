Da Vimar il nuovo comando vocale da incasso

26/10/2021 - Il nuovo comando vocale da incasso dirivoluziona il concetto di domotica e smart-home rendendo l’uso della tecnologia semplice e alla portata di tutti, dai bambini agli anziani.Sviluppato su, il nuovo dispositivo da incasso amplia il classico concetto di comando tattile, permettendo di azionare luci, movimentare tende e tapparelle, controllare il clima, richiamare degli scenari, ascoltare la musica preferita e controllare altri dispositivi compatibili con Alexa, come – ad esempio - le nuove prese mobili multiple smart di Vimar semplicemente attraverso il linguaggio più naturale del mondo: la voce.ad essere esteticamente coordinato con le tre principali serie civili – Eikon, Arké e Plana (per Idea con adattatore a 3 moduli) – il comando vocale si integra nell’infrastruttura digitale dell’edificio, adattandosi a qualsiasi contesto di interior design, ed è disponibile in ben 4 cromie: Bianco, Grigio Antracite, Next e Metal. Così elegante nelle linee e nella forma da vincere il prestigioso Iconic Awards 2021.Dotato di connessione Wi-Fi, questo dispositivo, caratterizzato da une da una, è l’ideale sia perView Wireless - grazie alla connettività mesh Bluetooth 5.0 - che perfilari By-me Plus. Il nuovo comando vocale da incasso è infatti equipaggiato con due pulsanti a microswitch elettronici programmabili con retroilluminazione RGB a intensità regolabile per l’individuazione al buio e con un relè con tecnologia zero crossing per il comando di una luce.Pulsanti e relè sono utilizzabili liberamente come risorse da configurare nei rispettivi sistemi. Un ingresso filare posteriore permette, infine, il controllo del relè o il richiamo di uno scenario tramite un pulsante tradizionale, installabile anche in altra posizione/punto di comando. Completano la dotazione i 4 tasti centrali dedicati alle funzioni standard dell’assistente vocale (volume +/-, microfono ed action). Una guida circolare con animazione Alexa segnala visivamente la ricezione del comando.La programmazione è intuitiva tramite app. E per rendere l’edificio ancora più smart, il relè a bordo del dispositivo può essere controllato tramitetramite