Diasen vince il premio ‘Leadership in impresa e sostenibilità’ di GBC Italia

05/10/2021 - Recuperare il sughero eccedente nella produzione di tappi ed impiegarlo in edilizia, azzerando ogni spreco. È il modello di economia circolare costruito da, azienda che per il suo ruolo di primo piano nell’edilizia green ha ricevuto a Milano, nell’ambito della PreCop26, il premio “Leadership in Impresa e Sostenibilità” promosso da Green Building Council Italia (GBC Italia), associazione impegnata nel favorire la transizione del settore verso criteri di rispetto ambientale.Diasen, con sede a Sassoferrato (Ancona), è attiva nella chimica green per l’edilizia con la produzione di materiali a basso impatto ambientale e ad alto contenuto tecnologico. Ha innovato il settore, materiale naturale rinnovabile perché si rigenera e sostenibile perché il fabbisogno passa dalla tutela delle querce e delle foreste; le sue eccellenti proprietà isolanti lo rendono prezioso in edilizia.L’intuizione è stata quella di metterlo al centro di un ciclo completo che annulla gli sprechi: per produrre, Diasen utilizza il sughero proveniente dalle sugherete della Sardegna e che risulta in eccesso nella produzione di tappi per l’imbottigliamento del vino; ogni ulteriore residuo del processo di lavorazione viene impiegato in altre realizzazioni, come nei terreni adibiti ad attività equestri, che richiedono un sottofondo compatto e privo di umidità.“GBC Italia è un punto di riferimento di altissimo profilo nel mondo dell'edilizia sostenibile – commenta-, una realtà che raccoglie importanti imprese e professionisti del settore, oltre a essere parte di un network internazionale di grandissima autorevolezza. Per questo essere premiati da GBC Italia come azienda leader nella sostenibilità è un grande onore, oltre che una grande responsabilità che ci stimola a proseguire e a moltiplicare l'impegno di Diasen per un'economia green e un'edilizia capace di cogliere le sfide del futuro”.Ha consegnato il premio, per il quale questo riconoscimento punta a valorizzare le esperienze migliori a tutti i livelli, anche nelle imprese più piccole, perché il cambiamento è possibile solo attraverso un impegno diffuso., rete presente in più di 70 paesi che rappresenta la più grande organizzazione internazionale al mondo attiva per il mercato delle costruzioni sostenibili. Insieme con altre 9 organizzazioni internazionali, ha operato per portare all’attenzione della Cop26, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, la centralità del settore. Come riporta GBC Italia, l’edilizia è responsabile di circa il 39% delle emissioni globali di CO2, di cui il 10% è rappresentato dalle emissioni di CO2 “incorporate” nei materiali e nei processi di costruzione durante l’intero ciclo di vita dell’edificio.Il Premio “Leadership in Impresa e Sostenibilità” di GBC Italia è assegnato alle imprese che hanno fatto dellae che stanno contribuendo attivamente al cambiamento.