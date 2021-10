Harpaceas presenta i risultati del BIMSummit 2021

15/10/2021 - La digitalizzazione dei progetti, degli appalti e delle procedure. La sfida delle semplificazioni, della sostenibilità e della sicurezza per le opere pubbliche e private. Le risposte della Pa e delle stazioni appaltanti nella stagione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza., il 5 ottobre si è tenuta la 5° edizione delcome l’evento di riferimento per tutti gli operatori della filiera.Dallo Smart Building alle applicazioni della BlockChain al settore delle costruzioni, dalla Mixed Reality all’apporto del BIM per la classificazione del rischio di ponti, viadotti, gallerie e delle infrastrutture in genere: ospiti d’eccezione, ognuno tra i massimi esperti delle tematiche di riferimento, hanno raccontato tutto ciò che sta succedendo nel mondo delle costruzioni e quali scenari si stanno via via delineando con la transizione digitale in atto.“Anche il BIMSummit 2021, com’è sempre avvenuto fina dalla sua prima edizione nel 2013, che ricordo fu il primo evento del genere organizzato nel nostro paese, cerca di guardare avanti, mantenendo però i piedi ben ancorati nel presente, con la consapevolezza che la transizione digitale del nostro comparto non sarà certo raggiunta con un solo balzo, ma grazie ad un percorso non breve ma che possiamo dire sia ormai avviato in modo ineludibile. È infatti necessario individuare ed utilizzare metodologie e tecnologie già mature e, parallelamente, svilupparne e sperimentarne di nuove”. Così ha sottolineato Luca Ferrari – Direttore Generale di Harpaceas – durante l’intervento di apertura del Convegno.L’agenda è stata ricchissima di contenuti, in primis, Direttore Vigili del Fuoco Lombardia e, coordinatore di uno dei tavoli tecnici del Progetto FDC - Fire Digital Check hanno sottolineato come la digitalizzazione sia di supporto al Risk Management, anche alla luce del recente disastro della Torre del Moro a Milano, così come per la valutazione del rischio della sicurezza dei ponti esistenti.L’apporto della digitalizzazione per il raggiungimento dell’obiettivo di una maggiore sostenibilità è stato evidenziato negli interventi dedicati alla Building Automation -– Presidente di Alchema - e alla realizzazione di Infrastrutture sostenibili -– Presidente AIS Associazione Infrastrutture Sostenibili.Con la partecipazione di- Global Lead Built Environment & EC&O Segment lead, IBM, si è potuto apprezzare come una piattaforma digitale (OpenBuilt) consentirà agli operatori l’ingresso in un ecosistema digitale.- Professore Ordinario Dipartimento di Architettura, Università degli studi di Ferrara e- BIM Coordinator, Bonifica s.p.a. hanno rispettivamente illustrato come la BlockChain e la Mixed Reality siano due nuove tecnologie che possono impattare sul modo di operare della filiera delle costruzioni.Fondazione Human Technopole, tramite l’intervento di- BIM Expert della Fondazione, ha illustrato il percorso verso la digitalizzazione dei processi di una stazione appaltante pubblica.Il BIMSummit 2021 si è quindi focalizzato sulle tendenze e sui temi della digitalizzazione, dell’innovazione e della sostenibilità, necessari anche per cogliere al meglio le opportunità offerte dal, con particolare riferimento alle missioni che riguardano l’efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici e la sostenibilità delle infrastrutture.