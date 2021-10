Hörmann Italia è sponsor della nuova Galleria della Sostenibilità del MUSE di Trento

06/10/2021 - Hörmann Italia conferma nuovamente il proprio sostegno al: filiale sulla penisola dell’omonimo gruppo, noto a livello mondiale per la produzione di, l’azienda è infatti tra glidellache il MUSE inaugurerà oggi,Realizzata su uno, la Galleria della Sostenibilità racconta, attraverso una narrazione poliedrica che prende vita dagli obiettivi dell', i principali motori del cambiamento globale in atto: questione climatica, perdita di biodiversità, aumento della popolazione e lotta alle diseguaglianze sociali. L’allestimento esplora poi i– possibili, probabili e desiderabili – con la consapevolezza che la cultura può aiutarci a capire che le nostre sfide, come cittadini di una comunità globale, sono profondamente interconnesse.Non solo concetti ma anche casi concreti: la nuova Galleria della Sostenibilità presenta infatti anche una selezione di esperienze produttive e imprenditoriali, a testimonianza di come anche le aziende si stiano aprendo a modelli di business più sostenibili.É questo il caso anche del Gruppo Hörmann, realtà virtuosa che, da anni, opera con l’obiettivo di coniugare la proposta didallecon un’attività produttiva chee le sue risorse.“Il tema della sostenibilità ci è particolarmente caro – afferma l’Amministratore Delegato di Hörmann Italia, Stefano Tuccio. Convinti di quanto sia importante che le imprese si orientino verso un, legato non più solo al focus del profitto ma anche a un impatto positivo sul pianeta, abbiamo da tempo attuatononché adottato, al fine di conseguire significativi obiettivi in termini di tutela ambientale: solo per citare un esempio dell’attenzione che Hörmann rivolge alle generazioni future, i nostri stabilimenti in Germania utilizzano al, ricavata esclusivamente da fonti rinnovabili.Condividiamo perciò pienamente gli obiettivi delineati dall’Agenda 2030 e siamo estremamente orgogliosi di sostenere un progetto che, con il concept unico di divulgazione scientifica che contraddistingue le iniziative del MUSE, s’inserisce con straordinario acume nel dibattito contemporaneo sulla sostenibilità.”Con la sponsorizzazione di questa nuova area espositiva, Hörmann Italia dà seguito a una, anno a partire dal quale la nota azienda ha iniziato ad offrire il proprio sostegno a innovativi progetti realizzati dal Museo delle Scienze di Trento.“Continueremo ad affiancare questa istituzione che si staglia comea livello nazionale – conclude Stefano Tuccio. Sostenere il MUSE significa sostenere la cultura, la scienza, la natura e l’ambiente, valori che la nostra azienda vuole celebrare non a parole, bensì con un.”