Isoplam: il Giardino delle Arti a Maratea rivive all’insegna del dialogo con il territorio

08/10/2021 - Ilsi apre come una quinta teatrale a picco sul mare di Maratea: un tempo era la terrazza esterna dello storico Convento dei Cappuccini, oggi divenuto laIl progetto di restauro, voluto dall’ha permesso di riqualificare l’originaria area asfaltata trasformandola in un intreccio tra artificio e paesaggio naturale: entità ben distinte, ma allo stesso tempoLa bellezza della terrazza nasce proprio dalla sinergia degli elementi: laddove glisi intrecciano ad evocazioni parigine – grazie aiin perfetto stile “parterre de broderie” – è stato impiegato, pavimento per esterni che reinterpreta il calcestruzzo architettonico combinando le migliori performance del cemento all’attenzione per l’ambiente e per il territorio.In, Italian Terrazzo abbina la resistenza, la durabilità e la funzionalità del calcestruzzo acome graniglia di marmi pregiati, sassi di fiume o pietre naturali,Ciò favorisce, da un lato, una riduzione di tempi e costi e permette, dall’altro, di dare forma adLa soluzione firmata Isoplam consente di, dando vita non solo a superfici uniformi di grande effetto, ma anche a disegni, geometrie, giochi di colore e accostamenti materici. Il tutto garantendo, grazie alla specialecolorata e additivata che viene aggiunta alla composizione.Proprio l’incredibilee la possibilità didi Italian Terrazzo sono state la chiave per dare unaalle forme e alle tonalità che caratterizzano i pavimenti del Giardino delle Arti. Su unoa base di ghiaino color giallo ocra, si staglia infatti ildel mare di Maratea, ripreso nelle decorazioni – simili a onde – realizzate miscelando la resinadi Isoplam con della graniglia blu oltremare.