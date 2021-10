Link Industries a H2O, la Mostra Internazionale dell'acqua

12/10/2021 - È da poco terminata H2O, la Mostra Internazionale dell'acqua di Bologna, alla qualeha aderito da subito spinta dalla voglia di presentarsi sul mercato, ma soprattutto dal desiderio di fare rete, confrontarsi ed apprendere le ultime tendenze e tecnologie, presentare le proprie novità e scambiare idee ed aggiornare le conoscenze.Il settore idrico, infatti, sta subendo grandi cambiamenti sempre più orientati nel considerare l'acqua come parte di un'economia circolare in linea con una crescita sostenibile. Si tende a spostare l’attenzione sul riutilizzare, migliorare, rinnovare e riciclare i beni piuttosto che utilizzarli e smaltirli. Argomenti attuali ed oggetto di significativi progetti che riguardano la salvaguardia della risorsa idrica, la riduzione degli sprechi, favorire il riutilizzo nei processi produttivi per ridurre al minimo gli scarichi, anche attraverso l’ottimizzazione dei trattamenti depurativi a favore del riutilizzo, sicuro e sostenibile.Nonostante per gli addetti del settore sia evidente la discontinuità del percorso verso l’industrializzazione del comparto idrico nazionale che procede a velocità differenti ed a diversi livelli di governance a seconda delle aree, il mercato si è presentato comunque con una rilevante potenzialità.Digitalizzazione, sostenibilità e nuovi modelli di business sono emersi quali ambiti fondamentali per il settore idrico, al centro anche dell’agenda UE per l’importanza che ricoprono: modelli particolarmente favorevoli per gli stakeholder trasversali del comparto. Principi e modelli che proprio dalla riqualificazione stessa potrebbero trovare crescita di competenze e nuova informazione per tentare il superamento della cronica debolezza strutturale.lieta di aver partecipato ad un evento con chi condivide la stessa passione ed obbiettivi, ha proposto, presso lo - stand B 47 al PAD 20, la propria miglior selezione di Chiusini e Griglie in ghisa sferoidale per il coronamento stradale, Griglie e Sigilli in acciaio zincato per il drenaggio. Ha presentato al mercato(quali dispositivi a riempimento adatti a vari tipi di pavimentazioni il cui doppio punto di sollevamento permette una rimozione sicura e bilanciata del sigillo) e(con barre di collegamento in quadro ritorto, saldate ai piatti portanti, in alternativa alla versione in piatti pressati tradizionalmente forniti), ringraziando tutti coloro che hanno fatto visita con gradita affluenza.