MotoGP: Kopron e Dovizioso ritornano in pista insieme

11/10/2021 - L’entusiasmo e la passione per il motociclismo, uniti ai valori sani e positivi che trasmette la competizione sportiva, hanno portatoa rinnovare il sostegno ad Andrea Dovizioso, pilota del Campionato del Mondo MotoGP.Kopron era al fianco di Dovi già nel 2004 quando, insieme, sono diventati Campioni del Mondo della classe 125, vestendo i colori del Kopron Team Scott. Innumerevoli traguardi raggiunti, tanti bellissimi ricordi in una storia luminosa che racconta il binomio tra Kopron e Andrea. E, come nelle favole più belle, il lieto fine di questa avventura inizia a narrare di un nuovo incontro e di una scelta di scendere, ancora una volta, in pista insieme.Dovi, dopo essere stato lontano dalle piste per qualche mese, rientra ufficialmente nel circus della MotoGP anche proprio grazie al sostegno di un marchio affezionato come Kopron.Un team tutto nuovo, una moto da scoprire e un nuovo capitolo della nostra storia da scrivere. Dovi ha saggiato tutti gli elementi che compongono questa nuova avventura durante il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, a metà settembre. Da questo primissimo incontro in pista, Andrea e il team hanno iniziato a lavorare in simbiosi per stabilire le basi per la stagione 2022.La passione per il mondo dello sport dei fratelli Vergani, Paolo e Mario, titolari dell’azienda, è stata fin dalla nascita del marchio, un tratto distintivo di Kopron, che da sempre lega il proprio nome e o proprio progetti all’attività sportiva in tutte le sue sfaccettature.Kopron ha deciso infatti di dividere il suo supporto nell’ambito sportivo in maniera capillare. E così il sostegno di Kopron si divide tra diverse società sportive locali, per arrivare fino ai massimi livelli nazionali, dove Kopron è sponsor nel calcio dell’Hellas Verona e dello Spal Ferrara. Ed ora Kopron è anche partner di Dovizioso nella MotoGP.“E’ bello vedere Kopron sul casco di un grande pilota amico come Dovi. Legare il nostro brand a discipline sportive con seguito nazionale, ci avvicina alla sfera emotiva delle persone. Kopron e Dovi, sono insieme in questa nuova avventura con grinta, passione ed entusiasmo, gli ingredienti fondamentali per il successo sia nello sport che nel lavoro.”“Per me è davvero bello sapere di poter collaborare nuovamente con un’azienda come Kopron. Mi hanno supportato nei primi anni di carriera nel Campionato del Mondo e insieme abbiamo vinto anche un mondiale. Per me non è un semplice sponsor. Sono degli amici, prima di ogni altra cosa. Vivere questa nuova avventura insieme in MotoGP sarà uno stimolo per entrambi e soprattutto motivo di soddisfazione per essere ancora l’uno a fianco all’altro”.