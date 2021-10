Città circolari, a breve bandi per oltre 2 miliardi di euro

Le città circolari



05/10/2021 - Il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ha pubblicato i decreti firmati dal ministro Roberto Cingolani con i criteri di selezione dei progetti relativi a raccolta differenziata, impianti di riciclo e iniziative ‘flagship’ per le filiere di carta e cartone, plastiche, RAEE, tessili.Si tratta dell’attuazione della Missione 2, Componente 1 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ( PNRR ) finalizzata a realizzare lee progetto ‘faro’ per le filiere industriali strategiche.Il DM 396 del 28 settembre 2021 indica i criteri di selezione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l’ammodernamento degli impianti esistenti, cui sono destinatiIn particolare, saranno finanziati progetti per il miglioramento e la meccanizzazione della; per l’ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata; per l’ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili.Entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il MITE pubblicherà i relativi, destinati agli Enti di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale (EGATO).Il decreto sottolinea che alle(Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) sarà destinato ile a quelle delil restanteIl DM 397 del 28 settembre 2021 indica i criteri di selezione dei progetti per la realizzazione di progetti ‘faro’ di economia circolare per filiere industriali strategiche, cui sono destinatiIn particolare, saranno finanziati progetti che promuovono l’utilizzo dinei settori produttivi, individuati nel Piano d’azione europeo sull’economia circolare, quali: elettronica e ICT, carta e cartone, plastiche, tessili. In questi settori produttivi verranno finanziati progetti che favoriranno, anche attraverso l’organizzazione in forma di ‘distretti circolari’, una maggiore resilienza e indipendenza del sistema produttivo nazionale, contribuendo, altresì, al raggiungimento degli obiettivi di economia circolare, incremento occupazionale e impatto ambientale.Entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il MITE pubblicherà i relativi. Anche in questo caso allesarà destinato ile a quelle delil restanteInfine, il DM 398 del 29 settembre 2021 approva il piano operativo per il sistema avanzato e integrato di monitoraggio e previsione, finanziato con, per dotare l’Italia di strumenti di monitoraggio e prevenzione tecnologicamente avanzati a difesa del territorio e delle infrastrutture, evitando il conferimento illecito di rifiuti e gli incendi e ottimizzando la gestione delle emergenze.