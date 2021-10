Bonus facciate, quando sono agevolabili i lavori realizzati nel 2022

Bonus facciate per i lavori realizzati nel 2022

Bonus facciate, sconto in fattura e SAL

22/10/2021 - La notizia che probabilmente il bonus facciate non sarà riconfermato ha suscitato una serie di polemiche, ma con qualche escamotage sarà possibile realizzare i lavori di recupero anche nel 2022. L’importante è che i pagamenti siano effettuati entro il 31 dicembre 2021.In questo modo sarà possibile non solo usufruire direttamente della detrazione fiscale, ma anche optare per lo sconto in fattura.La spiegazione è arrivata dal sottosegretario al Mef, Federico Freni, che ha risposto, in Commissione Finanze della Camera, ad un’interrogazione presentata dagli onorevoli PD Gian Marco Fragomeli e Martina Nardi.Il sottosegretario ha confermato quanto affermato, con l’interpello 903-521/2021, dalla direzione regionale Liguria dell'Agenzia delle Entrate, cioè cheche residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura, è possibile ottenere il bonus facciate indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori, che potranno essere completati anche successivamente.La risposta ha due implicazioni: da una parte vuol dire che la scadenza del bonus facciate può essere aggirata a patto di pagare subito i lavori, dall’altra che, così facendo, non viene meno la possibilità di optare per lo sconto in fattura.Il Sottosegretario ha spiegato che si può scegliere lo sconto in fattura anche se i lavori vengono realizzati in un secondo momento perché, a differenza del Superbonus, l’opzione può essere esercitataNel Superbonus i SAL non possono essere più di due e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno ilstesso.Nel bonus facciate, al contrario, il contribuente non è obbligato ad esercitare l'opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.I lavori, ha concluso il Sottosegretario, devono essere effettivamente realizzati per non incorrere nella revoca dell’agevolazione e nelle relative sanzioni.