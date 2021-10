Superbonus 80% per gli alberghi, definite le regole

Superbonus 80% e contributo a fondo perduto per gli alberghi



28/10/2021 - Credito di imposta dell’80% e contributi a fondo perduto per la riqualificazione delle strutture ricettive. I bonus, inizialmente previsti da una, sono stati inseriti nella, che ha ricevuto il via libera del Consiglio dei Ministri. Per la misura sono stati stanziati 500 milioni di euro: 100 per il 2022, 180 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 per il 2025.sono gli alberghi, gli agriturismi, le strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.È previsto undelle spese sostenute per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle strutture. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente ined èIl contributo a fondo perduto di massimo 40.000 euro può essere aumentato:- fino ad, qualora l’intervento preveda spese per lae l’delle strutture in chiavedi almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;- fino ad, qualora l’impresa o la società sia compostatra i 18 anni e 35 anni;- fino ad, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nelle: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.Lesono quelle per:- incremento dell’efficienza energetica e riqualificazione antisismica;- eliminazione delle barriere architettoniche;- manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;- realizzazione di piscine termali e relative attrezzature e apparecchiature;- digitalizzazione.Tra leci sono quelle. Il progetto deve però rispettare i principi delladi cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, recepita in Italia con la Legge 18 del 3 marzo 2009.Le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi saranno definite con un bando del Ministro dei Turismo., uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.