Superbonus dell’80% per gli alberghi, in arrivo le regole

21/10/2021 - Prendono consistenza il superbonus dell’80% e il contributo a fondo perduto per la riqualificazione delle strutture ricettive. Una bozza di decreto che circola in queste ore delinea requisiti e regole per la fruizione di questi nuovi incentivi finalizzati a migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).sono gli alberghi, gli agriturismi, le strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici.La bozza di DM individua due strumenti:- undelle spese sostenute per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle strutture;- unfruibile anche indipendentemente dal suddetto credito di imposta, incrementabile per ulteriori specifici obiettivi.Il ‘superbonus dell’80%’ per alberghi e strutture ricettive è stato. Il ministro affermò che avrebbe avuto le stesse regole del 65% e sarebbe stato valido anche per arredi e illuminazione. “Invece di fare una pigna di carte, basterà un foglio solo” - spiegava il ministro.Le due misure - credito d’imposta e fondo perduto - sono statee dalla sottosegretaria alla Transizione ecologica Vannia Gava, a Pordenone.Secondo la bozza, il contributo a fondo perduto di massimo 40.000 euro può essere aumentato:- fino ad, qualora l’intervento preveda spese per lae l’delle strutture in chiavedi almeno il 15% dell’importo totale dell’intervento;- fino ad, qualora l’impresa o la società sia compostatra i 18 anni e 35 anni;- fino ad, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nelle: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.Il contributo a fondo perduto non può superare, mentre il credito di imposta dell’80% è utilizzabile esclusivamente ined èLesono quelle per:- incremento dell’efficienza energetica e riqualificazione antisismica;- eliminazione delle barriere architettoniche;- manutenzione straordinaria, restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;- realizzazione di piscine termali e relative attrezzature e apparecchiature;- digitalizzazione.Tra leci sono quelle. Il progetto deve però rispettare i principi delladi cui alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, stipulata a New York il 13 dicembre 2006, recepita in Italia con la Legge 18 del 3 marzo 2009.La bozza prevede che, per le spese ammissibili, sia possibile fruire anche del finanziamento a tasso agevolato a valere sul ‘’ di cui al DM del 22 dicembre 2017, a patto che almeno il 50% di tali costi sia dedicato alla riqualificazione energetica.È indicata la dotazione finanziaria delle misure:(100 milioni per il 2022, 180 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 milioni per il 2025) a valere sulla misura 4.2 M1C3 delsugli interventi che partiranno dopo l’entrata in vigore di questo DM, e(180 milioni per il 2020, 200 milioni per il 2021 e 100 milioni per il 2022), a valere sul), per gli interventi conclusi prima dell’entrata in vigore del DM.Infine, il testo preannuncia il, che il Ministero del turismo pubblicherà entro 30 giorni dopo l’entrata in vigore del DM, che conterrà le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi.Contestualmente a questi aiuti,, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale.