Borghi, assegnati 30 milioni di euro a 37 borghi del Sud

23/11/2021 - Saranno finanziati con 30 milioni di euro gli interventi di riqualificazione dei centri storici e di valorizzazione turistico-culturale presentati dai piccoli comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.Lo hanno deciso i, che venerdì scorso hanno firmato il decreto che eroga le risorse.Si tratta di un finanziamento a valere sulle risorse dell’Asse 1b del Programma di Azione e Coesione Complementare al PON Cultura e Sviluppo (FESR) 2014-2020, erogato a conclusione delcon l’obiettivo di rafforzare l’attrattività dei borghi e dei centri storici di piccola e media dimensione, attraverso il, nonché elementi distintivi del carattere identitario.Le risorse sono così suddivise:perperPer gli interventi di valorizzazione turistico-culturale presentati da, sono stati ammessi a finanziamento i progetti presentati da: Pollica (SA); Zungoli (AV); Candela (FG); Tiggiano (LE); Pietrapetrosa (PZ); Deliceto (FG); Calvello (PZ); Oriolo (CS); Guardia Perticara (PZ); Morigerati (SA); Sasso di Castalda (PZ); Pisciotta (SA); Summonte (AV); Valsinni (MT); Ferla (SR); Cetara (SA); Castiglione di Sicilia (CT); Roseto Valfortore (FG); Castel San Lorenzo (SA); Badolato (CZ); Savignano Irpino (AV); Savelli (KR); Sutera (CL). Vedi i progetti finanziati Per quanto riguarda, invece, gli interventi di riqualificazione dei centri storici presentati dai, sono stati ammessi a finanziamento i progetti presentati da: Vizzini (CT); Corigliano d’Otranto (LE); Casal Velino (SA); Corsano (LE); Moiano (BN); Gagliano del Capo (LE); Chiaramonte Gulfi (RG); Brolo (ME); Cammarata (AG); Sambuca di Sicilia (AG); Montalbano Jonico (MT); Fiumefreddo Bruzio (CS); Troina (EN); Roccaspide (SA). Vedi i progetti finanziati Gli interventi dipossono riguardare immobili o spazi del patrimonio storico, non più utilizzati o da rifunzionalizzare, non completati o in stato di degrado o abbandono.