Rischio idrogeologico, le istruzioni per Regioni e Province Autonome

09/11/2021 - Quali sono gli interventi ammessi al finanziamento e le spese di adeguamento progettuale ammesse, come presentare i progetti, come approvare la graduatoria degli interventi da finanziare.Sono le indicazioni che il Dipartimento Casa Italia, con Nota del 5 novembre 2021 , fornisce alle Regioni e alle Province Autonome per facilitare la realizzazione degli interventi di difesa dal rischio idrogeologico.La procedura è quella delrecante il riparto e le modalità di utilizzo deiprevisti dal cap. 907 del Dpcm del 23 dicembre 2019 per finanziare interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione ale il corretto utilizzo dellaAlla Nota sono allegati ida utilizzare per:- la richiesta di trasferimento delle risorse per l’avvio degli interventi (all. 1);- la redazione della relazione tecnica prevista di cui all’allegato 3 del Dpcm 18 giugno 2021 (all. 2).Le quote maggiori dello stanziamento, lo ricordiamo, sono andate a:(20,8 milioni di euro),(17,2 milioni),(17 milioni),(16,8 milioni),(16,7 milioni),(14 milioni), Lazio (13, 4 milioni), Puglia (13,4 milioni), Campania (13,3 milioni), Sardegna (13 milioni).Le risorse sono dirette a finanziare interventi finalizzati al recupero e al miglioramento della, con particolare riferimento ad interventi in aree particolarmente vulnerabili per lae dei beni e delle attività produttive, demandando l’attuazione degli interventi stessi ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari straordinari, e alle Province autonome.Unadelle risorse assegnate può essere destinata alle spese di adeguamento delladegli interventi.Secondo l’iter previsto dal Dpcm, le Regioni e le Province autonome, sentiti i Comuni e i Consorzi di bonifica, devono predisporre gli elenchi degli interventi e degli adeguamenti progettuali da finanziare,e presentarli alle Autorità di bacino per il parere. Acquisito il parere, devono approvare gli interventi e gli adeguamenti progettuali eche erogherà le risorse.Il Dpcm di giugno attua il Piano nazionale per la messa in sicurezza del territorio da 11 miliardi di euro