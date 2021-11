FEL Torino 2021, il settore è tornato ad incontrarsi

LA PROSSIMA EDIZIONE DI FEL

Per la prima volta non abbiamo ancora ufficializzato le date e la location della prossima edizione FEL che si terrà nel 2022. Questo perché il progetto itinerante di FEL si deve confrontare con i calendari delle fiere di tutta Italia e dopo la pandemia Covid occorre esaminare con attenzione sia i mercati dei vari territori sia se le fiere ospitanti siano in grado o meno di accogliere un format come quello di FEL ormai consolidato e in crescita. Sicuramente lo sguardo va sul meridione, un territorio che da sempre è attento al mondo del colore e interviene con maggiore entusiasmo alle manifestazioni di questo tipo. Anche il nord‐Est è un territorio nel quale vorremmo tornare e sicuramente anche qui avremo la possibilità di coinvolgere molti professionisti.



Successo anche per gli incontri tecnici, i meeting e i convegni. Particolare attenzione ai temi più attuali nel settore edilizia e finiture: in particolaresi è tenuto un meeting sull’argomento “Efficientamento Energetico, il ruolo dei materiali e la responsabilità dei tecnici” con una digressione sul Cappotto Termico a cura di CORTEXA. Un appuntamento utile ai progettisti per affrontare le difficoltà generate dainel settore Edilizia e ristrutturazione. Non è mancato anche il ruolo del colore nel progetto architettonico.Su questo tema abbiamo ospitato due incontri: il primo si è tenutoalle 17.30 e ha presentato le tendenze del colore dell’anno 2022, il secondo si è tenuto Sabato alle 12.00 e ha fornito ai partecipanti le nozioni di base per progettare con consapevolezza il colore. Non solo Formazione ed informazione commerciale. Quest’edizione di FEL è anche stata una vera e propria festa per l’operatore del settore. Non sono mancati infatti anche quest’anno intrattenimenti, musica e spettacoli ad arricchire il palinsesto. Ha sorpreso su tutti la raffinatezza dei vestiti realizzati in carta da Parati e mostrati durante le sfilate di Giovedì e Venerdì grazie all’organizzazione dell’azienda Decoration di Napoli.