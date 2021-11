Isoplam per la rinascita di Forte Marghera

05/11/2021 - Naturale “porta di Venezia”, collegamento fisico e culturale tra la città e la sua laguna,. L’imponente fortezza, costruita a partire dagli inizi del XIX secolo dagli eserciti francese e austriaco, è tornata accessibile alla cittadinanza non solo come monumento e parco pubblico, ma anche come snodo centrale di tutta la viabilità che collega Mestre al capoluogo veneto.Grazie agli accordi tra il, proprietario dell’area, e il, Forte Marghera – gestito dalla– è stato interessato dallo scorso anno da un primo nucleo di lavori destinato al, per i quali è stato incentivato un utilizzo a fini espositivi e museali. L’intervento più imponente ha riguardato, completamente privo di copertura e ridotto solamente ai muri perimetrali.Per il suo recupero si è voluto privilegiare un tetto a doppia falda e loper la funzione espositiva e museale. Inoltre, per garantire un adeguato livello di adattabilità degli ambienti al variare degli allestimenti, si è scelto di perimetrare solo i locali di servizio e i bagni, studiandone la dotazione impiantistica affinché possa essere funzionale ai diversi percorsi.A fronte di questa impostazione planimetrica flessibile e modulabile, la: a pavimento, in particolare, si è resa necessaria una superficie in grado di lasciare completa libertà di espressione ad oggetti, situazioni e scenari decisamente eterogenei tra loro. La soluzione a base cementizia Deco Nuvolato di, caratterizzata da tenui giochi di sfumature – qui declinate nelle gradazioni Light Gray e Cuoio –, ha permesso di dare vita ad unaGrazie alla particolare formulazione, Deco Nuvolato restituisce infatti un aspetto estetico ricercato ed etereo, così come. Le componenti in cemento, quarzo e pigmenti resistenti alla luce e ai raggi UV, permettono di dare forma non solo a un, ma anche – con l’aggiunta di appositi sigillanti e protettivi – a una. L’assenza di fughe, inoltre, facilita la pulizia ordinaria, indispensabile quando si parla di ambienti molto ampi e molto frequentati.Applicato in tutti i 1100 mq di estensione dell’edificio 29, Deco Nuvolato di Isoplam valorizza oggi le opere della mostra collettiva del concorso “Artefici del nostro tempo”, l’iniziativa dedicata agli artisti emergenti tra i 18 e i 35 anni promossa dal Comune di Venezia per sostenere e premiare la creatività giovanile.: Recupero edificio 29 di Forte Marghera: Mestre, Venezia: 2020-2021: Insula Spa: 1100 mq: Isoplam, Deco Nuvolato nel colore Light Gray e Cuoio: Alberto Sinigaglia