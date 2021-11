Sardegna: in corso il più imponente degli interventi Baraclit

15/11/2021 - La commessa consiste nella costruzione di un nuovo stabilimento industriale a(CA) che comporta la spedizione via mare e il montaggio di oltre 1.000 manufatti strutturali prefabbricati in cemento armato, tra cui 100 elementi speciali di coperturaper uno sviluppo complessivo di 2,25 km. Un enorme sforzo logistico e organizzativo da completare in meno di 5 mesi, per il quale IMI Remosa, leader mondiale nella progettazione e produzione di componenti per il, ha sceltocome partner ideale per l’esperienza e l’affidabilità nella gestione di grandi interventi di edilizia industrializzata., società di Engineering attiva nella progettazione e produzione di valvole e sistemi di attuazione idraulica per applicazioni critiche nelle industrie petrolchimiche, fondata nel 1955 dallacon il nome di ‘Remosa’ e fusa nel 2012 con la multinazionale inglese IMI plc, si trasferisce dalla storica sede di Via Pula (Cagliari) allanel comune di Uta (CA), dove a giugno scorso ha aperto il cantiere Del nuovo sito con le prime opere di fondazione eseguite da, in veste di General Contractor.L’intervento richiesto a Baraclit prevede la realizzazione di una palazzina direzionale bipiano di 2.600 mq e di un edificio monopiano di 14.000 mq destinato all’area produttiva, in cui sono stati impiegati pilastri con prestazioni strutturali elevate (da 60 ton), elementi di copertura del sistema Aliant Spazio e pareti con pannelli architettonici in graniglia di marmo bianco di Carrara.Si tratta di un complesso industriale all’avanguardia fortemente voluto da IMI Remosa e affidato a Baraclit come partner costruttivo per la sua solidità finanziaria, gli alti standard qualitativi e le comprovateche le consentono di gestire in modo efficiente grossi cantieri anche fuori continente.Per questo lavoro, il più esteso tra quelli realizzati finora in Sardegna, Baraclit ha messo a punto con il Gruppo di navigazione Grendi (servizi di logistica integrata) un sistema alternativo distudiato su misura.Le strutture prefabbricate prodotte a Bibbiena (AR) vengono spedite dallo scalo marittimo toscano dial porto di Cagliari, imbarcandole direttamente su appositi equipaggiamenti – “cassette” – in grado di accogliere pezzi speciali di 26 metri per una portata totale di 55 tonnellate e disimpegnare così i mezzi pesanti nelle traversate.L’innovativa tecnologia utilizzata da Grendi coniuga efficienza e sostenibilità ambientale e permette, con minori incognite e maggiore produttività del montaggio nel cantiere di destinazione, ottimizzando tempo e costi. 4/4 L’operazione per IMI Remosa conferma dunque le abilità produttive e gestionali dioltre a rafforzare la sua presenza in Sardegna, attiva dai primi anni ’90 e sempre più radicata sul mercato.Nuovi sviluppi vedranno ancora l’azienda toscana protagonista nel, grazie all’acquisizione dinei settori della nautica, logistica e alimentare, estendendo ulteriormente il suo portfolio di realizzazioni che già oggi supera lenell’isola.