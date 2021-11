Beni confiscati alle mafie, bando da 250 milioni di euro per valorizzarli

24/11/2021 - L’Agenzia per la coesione territoriale ha pubblicato unda 250 milioni di euro, rivolto a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni del Mezzogiorno, per la presentazione di proposte progettuali per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie.Il programma rientra tra gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed è destinato allaed alla valorizzazione di beni confiscati alle mafie a beneficio della collettività e delle nuove generazioni.In particolare, il bando finanziadi questi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività. La destinazione finale delle opere potrà essere di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di riutilizzare i proventi a scopi sociali e per reinserire quanto prodotto nel circuito della legalità.Sono previsti criteri premiali, in particolare per la valorizzazione con finalità diper donne e bambini, oe per la valorizzazione con finalità per​Ciascun progetto può ottenere fino a undi finanziamento. Sono finanziabili tutte le spese collegate alla realizzazione dell'opera, anche sostenute da azioni intraprese a partire dall'1 febbraio 2020, nel caso di lavori già avviati.L’Agenzia per la coesione ricorda che la Missione 5 ‘Inclusione e coesione’, - Componente 3 ‘Interventi speciali per la coesione territoriale’ - Investimento 2 ‘Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie’ del PNRR dispone di(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).Di questa cifra, 250 milioni di euro sono riservati a progetti selezionati attraverso questo Avviso, mentre ulteriori, attraverso una concertazione tra vari attori,che, per caratteristiche proprie, richiedano l’intervento di più soggetti istituzionalmente competenti.La scadenza dei termini per la presentazione domande è fissata alle. L'aggiudicazione definitiva dei lavori deve avvenire entro il 30 giugno 2023. Successivamente, i progetti di importo fino a 600.000 euro dovranno concludere i lavori entro il 30 giugno 2025, mentre quelli di importo superiore avranno tempo fino al 30 giugno 2026.