Superbonus e bonus edilizi costeranno 30,8 miliardi fino al 2036

25/11/2021 - I bonus edilizi rappresentano un onere di 30,8 miliardi fino al 2036. Tra le detrazioni presenti per la riqualificazione del patrimonio edilizio, il Superbonus è la misura destinata ad avere maggiori effetti finanziari. Lo ha affermato il Presidente dell’ufficio parlamentare di Bilancio, Giuseppe Pisauro, intervenuto davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Sernato in un'audizione sul disegno di bilancio per il 2022.Commentando i, che fotografano gli investimenti smossi e i cantieri aperti su impulso degli incentivi maggiorati, Pisauro ha spiegato che il Superbonus attrae gli edifici unifamiliari, in alcuni casi piace più dell’ecobonus, ma rischia anche di creare effetti distorsivi.I dati diffusi dall’Enea mostrano che, al 31 ottobre, gli interventi di efficientamento energetico hanno movimentato investimenti per oltre 9,7 miliardi di euro, cui corrispondono agevolazioni future per circa 10,7 miliardi di euro.Gli interventi asseverati hanno riguardato un numero relativamente limitato di unità immobiliari: circa 57.700, di cui 8.356, che costituiscono lodel totale degli edifici con più di quattro abitazioni.La spesa media per intervento è tuttavia elevata e pari a circa 169mila euro per fabbricato: 573.600 euro per i condomìni e 100mila euro per gli altri edifici.Nel suo intervento, Pisauro ha sottolineato che l’ecobonus, rispetto al Superbonus, ha interessato un numero molto più ampio di interventi di importo più contenuto (circa 395mila, per una spesa media unitaria di circa 8.800 euro).Pisauro si è inoltre soffermato sulla diversadel Superbonus e dell’ecobonus. Il rapporto tra la spesa su base annua agevolata con il Superbonus e quella agevolata con l’ecobonus nel 2019 risulta più elevato al Sud rispetto a quanto rilevabile nel Centro e nel Nord. Pisauro ha citato alcuni esempi: in Calabria la spesa agevolata su base annua con il Superbonus è più di 10 volte quella agevolata in passato con l’ecobonus, in Campania e Sicilia oltre 6 volte, nel Lazio 3 volte e in Lombardia 1,2 volte. In Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta la spesa media annua agevolata con il Superbonus è risultata inferiore a quella agevolata con l’ecobonus.Pisauro ha affermato che il successo del Superbonus è dovuto all'elevata dimensione della detrazione e la possibilità di scegliere lo sconto in fattura e la cessione del credito. Si tratta di fattori che, a suo avviso, hanno consentito l’accesso alla misura ai soggetti con reddito relativamente più basso e con problemi di liquidità.Il Superbonus, però, può aver generato anche effetti distorsivi. Dai dati dell’Enea, fa notare Pisauro, emerge. Questo potrebbe essere dovuto a due cause: da un lato, potrebbero essere stati asseverati interventi via via di maggiore complessità e, dall’altro, potrebbe essersi verificato un generale innalzamento dei costi degli interventi.Pisauro rileva che a crescente domanda di servizi di riqualificazione energetica potrebbe aver contribuito all’insorgere didei servizi agevolati e delle materie prime. Segnali confermati dagli operatori del settore e dalle rilevazioni Istat sui prezzi (anche se in ambiti non perfettamente sovrapponibili a quello degli interventi agevolati). Da queste ultime emergono evidenze di un surriscaldamento dei prezzi nel settore edile, con i costi di costruzione dei fabbricati cresciuti da luglio 2020 rispettivamente del 12% per i fabbricati industriali e del 5% per i fabbricati residenziali, mentre sul versante dei prezzi al consumo non sono rilevati significativi incrementi (+1,3 per cento dal luglio 2020 a ottobre 2021, circa la metà della crescita dell’indice generale).In prospettiva, afferma Pisauro, i prezzi più elevati potrebbero, da un lato, spingere ulteriormente le spese verso i massimali, contribuendo a incrementare il costo complessivo per l’erario e, dall’altro, nel caso di interventi di importo già prossimo al massimale, ridurre l’entità degli interventi sottoposti ad agevolazione.Inoltre, secondo Pisauro, il venir meno del contrasto di interessi tra fornitori e acquirenti, per effetto dellada parte dell’incentivo, potrebbe aver influito su prezzi concordati sui lavori ammessi e aver accresciuto l’onere complessivo della misura.La generosità della misura agevolativa e la cedibilità a terzi del credito di imposta, conclude, ha favorito la diffusione di. Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha intercettato diverse frodi riferite soprattutto a cessioni di crediti inesistenti relativi a interventi edilizi non effettuati, segnalando l’individuazione di circa 800 milioni di crediti dei quali risulterebbe “pressoché certa l’inesistenza”.