Bigmat Pesciarelli Edilizia di Magione (PG) sponsor di Trasitrail 2021

13/12/2021 - Ha preso il viaa Passignano sul Trasimeno (PG) la, e che: lae con dislivello 980 D+ che ha visto primeggiare Giuseppe Bigioni (S.S. Lazio Atletica Leggera) per gli uomini e Raffaella Tempesta (Parks Trail Promotion Ssd A R.L.) per le donne; e lacon dislivello 490 D+ che è stata vinta da Alessandro Mezzetti (Grifo Runners Perugia Asd) e Francesca Lodato (A.S.D. Velocissimi).«Siamo molto felici di aver potuto sostenere la “trail running del Trasimeno” – racconta uno dei titolari Michelangelo Pesciarelli –, come nel 2019 anche quest’anno abbiamo scelto di supportare questa iniziativa di successo, una prova di tenacia e resistenza che da ben 6 edizioni richiama sul nostro territorio numerosi atleti da tutta l’Umbria e da tutta Italia. Il ritorno dopo lo stop a causa Covid-19, e con questa partecipazione, ci rende ancora più entusiasti»., iscritta nel circuito Umbria Trail Running,di grande rilevanza.Il marchio e i colori del Gruppo erano infatti presenti sul pettorale di ogni iscritto e hanno accompagnato i partecipanti lungo il percorso dove è stato allestito da BigMat Pesciarelli Edilizia il punto ristoro, in un’area panoramica vista lago, crocevia dei due percorsi.– spiega Pesciarelli –. Inoltre,».La partnership con la Trasitrail è testimonianza diattraverso progetti di vicinanza alle comunità locali, a sostegno e a favore del tessuto sociale, della diffusione della cultura, dello sport e della solidarietà: «(luogo molto caro alla famiglia Pesciarelli, ndr); ci fa piacere poter donare qualcosa al territorio in cui ogni giorno operiamo e alle persone che quotidianamente si affidano a noi per i loro progetti di costruzione e ristrutturazione» sottolinea Pesciarelli.Questo profondo rapporto del Punto Vendita BigMat di Magione con la comunità si traduce in molteplici e fattive sponsorizzazioni soprattutto sportive.(con il progettodi BigMat)