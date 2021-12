Ciclovie turistiche e piste ciclabili urbane, in arrivo 600 milioni di euro

09/12/2021 - Ammonta a 600 milioni di euro lo stanziamento in favore di Comuni ed enti territoriali per la realizzazione di piste ciclabili turistiche e urbane.La Conferenza Unificata ha dato il suo via libera ai decreti del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) relativi al riparto dei fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ( PNRR ) e dal Fondo Complementare Per lo sviluppo delle, il decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, emanato di concerto con il Ministro della Cultura e con il Ministro del Turismo, assegna alle Regioni e alla Provincia Autonoma di Trento, di cui 150 milioni di fondi statali a legislazione vigente e 250 milioni di finanziamenti europei.I fondi, che per il 50% vengono assegnati ai territori del Sud, sono destinati alla realizzazione, entro giugno 2026, diIn particolare,, 22,5 milioni alla ciclovia Sole (Verona-Firenze), 14 milioni alla ciclovia Grab (Grande Raccordo Anulare delle biciclette di Roma),(da Caposele in provincia di Avellino a Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia),, 44,5 milioni alla Tirrenica, 30 milioni alla ciclovia del Garda, 33 milioni alla ciclovia della Sardegna,(Basilicata-Calabria-Sicilia) e 30 milioni alla ciclovia Trieste-Lignano-Sabbiadoro-Venezia.Laha raccomandato al Governo di, al fine di consentire l’effettivo completamento delle ciclovie come progettate, di effettuare una compensazione, a valere sui prossimi riparti, degli squilibri presenti nel presente decreto, utilizzando anche il criterio demografico, e di includere nella nuova programmazione anche le ciclovie di carattere nazionale ed europee comePer quanto riguarda, invece, le, il decreto specifica le modalità di utilizzo diprevisti dal PNRR per il rafforzamento della mobilità ciclistica. La cifra si aggiunge ai 50 milioni stanziati per progetti già in corso.Le risorse, il 50% delle quali è destinato al Mezzogiorno, andranno allecon popolazione superiore ai 50.000 abitanti econ oltre 5.000 studenti iscritti. Le risorse dovranno essere impiegate per la realizzazione di almeno 565 chilometri aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane che collegano le stazioni ferroviarie agli atenei.I Comuni dovranno realizzaree ulteriori 365 chilometri entro il 30 giugno 2026, pena la decadenza del finanziamento. Per accedere al finanziamento, i Comuni devono inviare la propria manifestazione di interesse alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità sostenibili del Mims“A metà dicembre - ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini - contiamo di chiudere l’operazione di allocazione dei fondi. Parallelamente, siamo impegnati a”.“A tale scopo abbiamo creato lae abbiamo attivato, insieme a Sogei, un innovativo sistema di monitoraggio per seguire l’intero iter degli atti amministrativi di competenza dei soggetti attuatori, così da anticipare e risolvere rapidamente eventuali criticità”.