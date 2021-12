Superbonus 80% e fondo perduto alberghi, ecco come ottenerli

Superbonus 80% e contributi a fondo perduto

Fondo rotativo per le strutture più grandi

30/12/2021 - Sono stati pubblicati sul sito del Ministero del Turismo due attesi provvedimenti per il sostegno economico alla riqualificazione energetica delle strutture ricettive.Il primo èrecante le modalità applicative per l’erogazione dela favore delle imprese turistiche.Il secondo è ilche fissa le regole per la concessione degli incentivi per gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale.I due decreti attuano rispettivamente gli articoli 1 e 3 delcon risorse a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ().Il superbonus alberghi è un credito di imposta dell’80% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle strutture. Gli interventi agevolati vanno dall’all’eliminazione delle barriere architettoniche, dalla riqualificazione antisismica alla realizzazione di piscine termali, dalla digitalizzazione al restauro e ristrutturazione edilizia. Tra le spese ammissibili ci sono quelle per laIl credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione, sarà cedibile e non concorrerà alla formazione del reddito. A questa misura sono destinati: 100 per il 2022, 180 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 40 per il 2025., invece, potranno ammontare fino ad un massimo di 40 mila euro, elevabile di 30 mila euro in caso di interventi di digitalizzazione, di 20 mila euro se le imprese sono gestite da giovani e da donne, e di ulteriori 10 mila euro per gli interventi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.I soggetti interessati dovranno presentare domanda in via telematica. Le modalità di accesso allasaranno definite dal Ministero del Turismo entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso (23 dicembre 2021), dunque. Dall’apertura della piattaforma online, le imprese interessate avranno 30 giorni di tempo per presentare istanza.Gli incentivi saranno attribuitioggettivi e soggettivi. Entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, il Ministero pubblicherà l’elenco dei beneficiari.Gli incentivi disciplinati dal secondo decreto sono destinati a, per interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale.Il Fondo finanzieràrealizzati entro il 31 dicembre 2025 e coprirà fino al 35% delle spese e dei costi ammissibili. I beneficiari saranno gli stessi del bonus 80% e del fondo perduto, incluse le imprese proprietarie delle strutture immobiliari in cui viene esercitata l’attività imprenditoriale.