Adattabilità e flessibilità alle forme architettoniche per DELTAXsafe di Geobrugg

31/01/2022 - Il 2022 si apre con un intervento in quota per. Il maltempo e l’obsolescenza della costruzione hanno provocato il distacco di alcune lastre in rame che fungono da tetto di una basilica in Veneto. Inoltre, altre porzioni di copertura presentano dei pericolosi punti di distacco.è stata interpellata per mettere in sicurezza la copertura e per assicurare una impermeabilizzazione soddisfacente nell’attesa che vengano eseguite le operazioni di rifacimento totale del tetto.L’intervento è stato concepito e progettato per la stesura di, soluzione famosa per le sue caratteristiche di duttilità d’uso, facilità e velocità di posa, leggerezza e resistenza agli stress meccanici. Inoltre la rete in acciaio costruita dall’operatore svizzeroè stata anche prescelta dai progettisti sulla base della sua alta adattabilità alla superficie curva della cupola.Il personale diin tutta sicurezza ha lavorato a decine di metri di altezza per collocare la rete nei punti nevralgici della copertura tramite un collegamento alla struttura lignea sottostante avvalendosi di specifiche vite da carpentiere.L’intervento d’urgenza è stato effettuato su fune, in massima sicurezza e in pochi giorni la cupola è stata impermeabilizzata. L’edificio adesso attende solo il via libera alle operazioni di ripristino totale. Per la cronaca, sono stati stesi circa 500 m2 di