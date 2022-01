Ermetika presenta il contest 'Frameless Door Revolution'

07/01/2021 -invita il mondo dei designer e architetti a partecipare al nuovo contestlanciato sulla piattaforma. L’obiettivo è quello di innovare da un punto di vista estetico, strutturale o funzionale il classico concetto ditramite una proposta minimalista.Il nuovo concept da realizzare dovrà prevedere l'assenza di tutti gli elementi non essenziali al sistema porta, ipotizzando una nuova soluzione alla luce delle tendenze contemporanee del design.Con il patrocinio di, Ermetika propone di riflettere, ridefinire, riprogettare e rivoluzionare il sistema “telaio – anta” legato al concetto di porta da interno. L’Associazione per il Design Industriale appoggia da sempre ricercatori ed imprese per incentivare lo sviluppo di prodotti che facciano evolvere il mondo del design italiano ed europeo, gli stessi principi valorizzati da Ermetika.Il contest è gratuito e aperto a tutti quelli che amano il design. È possibile presentare più di un progetto e saranno ritenuti validi solo quelli pubblicati sul sito di Desall, all’interno della pagina di upload relativa al contest. La fase di caricamento delle proposte è tra ile il. Tutti i progetti dovranno essere scritti in lingua inglese e verranno valutati a partire dal 1 marzo 2022 secondo criteri predefiniti.I vincitori saranno premiati per originalità, fattibilità e coerenza con un compenso pari aper il primo classificato.