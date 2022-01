La flessibilità di LG Multi V 5 per la nuova sede di Gestlabs Srl

04/01/2022 -(LG) ha partecipato al progetto diche ospita la, società leader in Italia nel mercato dei servizi di test di laboratorio legati a scienza dei materiali, affidabilità di prodotto, progettazione elettronica e formazione certificata. Facente parte dal 2015 del Gruppo Futura, GESTLABS Srl serve ogni anno con tecnici certificati, auditors e istruttori, oltre 400 aziende operanti nei settori aerospaziale, automotive, elettrodomestici, elettronica, energia e automazione, medicale e telco. La struttura, situata a Lomagna in provincia di Lecco, occupa 3.600 mq e si sviluppa su due livelli: al piano terra trovano spazio 2.000 mq dedicati a laboratori di test, analisi e sviluppo di nuovi macchinari, aree di assemblaggio, magazzini e uffici, mentre il primo piano, in corso di ristrutturazione, ospiterà esclusivamente uffici.Grazie alla collaborazione condi Usmate Velate, LG ha progettato. Per garantire la flessibilità richiesta è stato installato unconper una potenza totale di circa 360kW che alimenta 60 unità interne di diversa tipologia, a cui si aggiunge un’unità di trattamento aria da 8000 m/h. Inoltre, attraverso un comando centralizzato AC Smart 5 è possibile gestire l’intero sistema e controllare lo stato di ogni unità interna anche da postazione remota.Ideale per la climatizzazione di grandi superfici,n configurazione pompa di calore, posizionato in copertura, ha permesso di realizzare un sistema flessibile, massimizzando il comfort climatico. Grazie alla funzionalità Dual Sensing Control, il sistema valuta le condizioni climatiche e, a differenza dei sistemi di climatizzazione tradizionale, misura la temperatura e l’umidità degli ambienti esterni e interni e, grazie alla funzione Smart Load Control, modifica la temperatura del refrigerante in base alle condizioni climatiche, migliorando l’efficienza. Inoltre, l’innovativo compressore inverter, che opera su un campo di frequenza maggiore rispetto al suo predecessore, e il rivestimento Black Fin sullo scambiatore di calore a 4 lati, che lo protegge da sostanze corrosive e inquinamento, minimizzando l’accumulo di umidità e il rischio di ossidazione, ne garantiscono livelli massimi di affidabilità, efficienza, durata e resistenza.All’interno della struttura sono state installateper rispondere alle diverse esigenze in base alla destinazione d’uso degli ambienti: canalizzati di grossa taglia nei laboratori più ampi, fancoil a pavimento negli uffici e cassette a 4 vie DUAL Vane, che grazie alle doppie alette su ogni lato permettono di diffondere un flusso d'aria uniforme per una climatizzazione efficace e versatile dei piccoli laboratori, personalizzando la direzione e la potenza del flusso attraverso sei diverse modalità.Inoltre, l’intero sistema può essere gestito attraverso l’innovativo centralizzatore. Dotato di un’ampia gamma di funzioni all’avanguardia e di un’interfaccia utente semplice e flessibile, AC Smart 5 garantisce massima efficienza operativa e comfort. Attraverso lo schermo LCD da 10,2”, accessibile da PC, smartphone e tablet, oltre al controllo delle funzioni di base come accensione e spegnimento, è possibile gestire simultaneamente più compiti complessi e controllare fino a 128 unità interne. Inoltre, la funzionalità di navigazione guidata permette di regolare i consumi per risparmiare più energia, prevedendo il fabbisogno energetico e ottenendo report mensili sull’andamento del consumo e sull’utilizzo pianificato, così da evitare un uso improprio del sistema e ridurre i costi operativi.“Siamo molto soddisfatti di aver nuovamente collaborato con Missaglia Associati Srl, con cui abbiamo già portato a termine con successo numerosi progetti”, ha dichiarato“In questo caso la sfida era quella di intervenire su una struttura già esistente in tempi rapidi, garantendo flessibilità e autonomia di gestione a seconda delle diverse zone. La scelta di realizzare un impianto VRF si è sposata perfettamente con le esigenze del cliente”.“Quando il cliente ci ha chiesto una soluzione che fosse flessibile abbiamo subito pensato a un impianto VRF e a LG, con cui lavoriamo ormai da diversi anni”, ha aggiunto. “Abbiamo messo a punto un impianto che potesse essere gestito in maniera centralizzata ma scegliendo set-point e impostazioni personalizzate in base alla diversa tipologia di ambienti”.“In LG e in MISSAGLIA ASSOCIATI Srl abbiamo trovato due partner affidabili, capaci di comprendere a fondo quali fossero le nostre esigenze, rese ancora più stringenti a causa delle certificazioni internazionali (ex: ISO 17025) che devono essere oggetto di verifica e rinnovo su base annuale. La nuova sede di GESTLABS Srl, infatti, ospita spazi molto diversi tra loro. Le oltre 250 attrezzature di laboratorio presenti, tutte calibrate e soggette a regolare manutenzione, sono collocate in aree con esigenze climatiche assolutamente differenti e la forza di LG sta proprio nell’averci saputo offrire un sistema modulare e personalizzato per garantire il comfort climatico ideale in ogni ambiente”, ha dichiarato