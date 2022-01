Le pavimentazioni in resina IPM Italia per l’industria ortofrutticola

17/01/2022 - Conferimento e lavorazione della materia prima fresca, confezionamento e stoccaggio dei prodotti: sono essenzialmente queste le fasi produttive che caratterizzano l’industria agroalimentare italiana. Un’industria complessa e strategica, dove anche il ruolo della pavimentazione può essere cruciale: contribuisce all’asseveramento dellee garantisce laanche in presenza di forti aggressioni chimiche - come durante l’uso di liquidi necessari alle lavorazioni industriali.Ma la scelta del giusto rivestimento per pavimenti è tutt’altro che scontata e anzi, richiede molta attenzione. Infatti, ogni ambiente - a seconda dell’uso a cui è destinato - necessita di superfici con proprietà differenti, determinate dalle diverse sollecitazioni chimiche, fisiche, meccaniche o strutturali da sostenere.Realizzare soluzioni in grado di garantire elevati standard di qualità, resistenza e sicurezza è da sempre uno degli obiettivi ditra i maggiori player nazionali nella produzione enel settore industriale, commerciale e residenziale – che da quarant’anni offre sistemi e soluzioni, anche su misura, sempre attenti alla destinazione d’uso. Un’attitudine all’innovazione sviluppata grazie ai laboratori interni, dove grazie a know-how chimico, passione ed esperienza vengono formulati pavimenti in resina innovativi, certificati, tecnologici e attenti alle esigenze del mercato.“IPM Italia offre una gamma di soluzioni in resina in grado di rispondere alle necessità del settore alimentare e in particolare a tutto l’ambito di produzione dell’industria ortofrutticola, compresi i laboratori di preparazione, garantendo sistemi specifici per ciascuna area degli stabilimenti produttivi. I nostri sistemi sono conformi ai requisiti HACCP e permettono la realizzazione di superfici robuste e durevoli, con grande attenzione a tempi e costi di realizzazione. Sono adatti sia per applicazione su superfici in calcestruzzo di nuova realizzazione, sia su pavimenti industriali esistenti, anche usurati e ammalorati. Zona di lavaggio, sala di centrifugazione e asciugatura, di lavorazione e confezionamento o zone di carico e logistica, magazzini a temperatura controllata chiedono performance e caratteristiche diverse: la scelta del sistema di rivestimento in resina potrà variare, ma sempre tenendo in considerazione l’ambiente e la lavorazione prevista”, dichiaracooperativa ortofrutticola con sede a Zero Branco (TV) e specializzata nella commercializzazione del “pacchetto” radicchi, in primis quelli Igp (Indicazione Geografica Protetta), l’esigenza era riqualificare 900 metri quadri di superficie del proprio magazzino di Zero Branco, ammalorata.La scelta è ricaduta sul sistema di, che risponde ai criteri specifici del settore: antisdrucciolo, offre ottima resistenza meccanica, semplicità di manutenzione e massima igiene perché continuo e senza fughe. L’applicazione con spatola in tre o più mani del sistema permette di ottenere una buona planarità della pavimentazione e correggere importanti imperfezioni (senza interventi di demolizione). Frutto del processo di ricerca e sviluppo dell’azienda lombarda,risulta molto adatto in applicazione su pavimentazioni in calcestruzzo nuove o usurate e su superfici che ‘subiscono’ un traffico medio alto di produzione, come l’area carico e scarico del Consorzio.Oltre a caratteristiche tecniche e di performance, IPM Color Flake è caratterizzato da finitura trasparente anti-ingiallente molto resistente al graffio, e piccole scaglie colorate inglobate nella resina, che creano effetti cromatici totalmente personalizzabili. L’intervento presso OPO Veneto è stato definito in due varianti colore: il verde bandiera per l’area vendita e il grigio per l’area carico e scarico, che permette una divisione visiva dei due ambienti garantendo un flusso di lavoro fluido e separato. La scelta delè stata dettata da una intenzione di richiamo al mondo dell’ortofrutta e alla naturalità e sostenibilità delle proprie produzioni, mentre ilrimanda alle pavimentazioni logistiche e per la movimentazione.Sistema epossidico multistrato decorativo caratterizzato da “effetto sale-pepe”: è la soluzione ideale per chi cerca un rivestimento performante, resistente ma anche di ottimo impatto estetico. L’applicazione con spatola in tre o più mani permette, come per IPM Color Flake, di ottenere una buona planarità, correggere importanti imperfezioni della pavimentazione.Traspirante e vetrificante, è il sistema idrodisperso armato con tessuto di vetro creato per essere applicato sulle pareti. È formulato con prodotti traspiranti di nuova generazione certificati a zero VOC, che contribuiscono a mantenere la qualità dell’aria indoor. I raccordi tra superfici orizzontale e verticali rendono le aree rivestite continue, libere da fughe, garantendo massima igiene e facilità di pulizia.IPM Stratos è il sistema epossidico multistrato in resina a effetto monocromatico con finitura antiscivolo di spessore compreso tra 1,0 e 2,5 mm: risponde a tutti i criteri di sanificazione previsti dalla regolamentazione HACCP.IPM Aquaperm® Stratos è il sistema idrodisperso traspirante in resina eco-friendly ad effetto monocromatico con finitura antiscivolo di spessore compreso da 1,0 mm a 3 mm, prodotto con materiali traspiranti di nuova generazione e a basse o a zero emissioni VOC. IPM Aquaperm® Stratos offre massima resistenza all’usura e al calpestio, è applicabile su supporti in calcestruzzo con umidità fino al 9% e in presenza di moderate controspinte e garantisce elevate prestazioni meccaniche. Inoltre, è resistente agli agenti chimici aggressivi e all’ottimizzazione di pendenze e recupero di quote. IPM Aquaperm® Stratos consente di ottenere una pavimentazione ad alta resistenza chimica e meccanica e senza ritiri, qualunque sia la tipologia di applicazione: anche su calcestruzzo non ancora maturato e sulla generalità dei supporti, con un’adesione sempre perfetta. Caratteristiche che rendono questo sistema un ottimo compromesso tra alte prestazioni e rapporto qualità-prezzo.