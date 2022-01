SuperBonus 110%, IDS Srl ne coglie le opportunità con le soluzioni TeamSystem Construction

17/01/2022 - Il Superbonus 110% per gli interventi di miglioramento energetico è certamente una grande opportunità per tutto il mondo dell’edilizia e per tutti coloro che hanno immobili su cui intervenire: ne è convintoIDS Srl nasce nel 2007, forte di un bagaglio di esperienza pluriennale nel settore dell’edilizia di tutto il personale. Inizialmente, le attività aziendali erano focalizzate sulla ristrutturazione di impianti per l’erogazione di carburante e sulla riqualificazione di immobili. Quando il Governo ha introdotto l’incentivo del 110%, ci siamo immediatamente focalizzati su questo e oggi gestiamo numerosi cantieri in tutta Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, svolgendo interventi di efficientamento energetico e ristrutturazione legati all’agevolazione fiscale”.“Ci siamo attivati immediatamente, senza farci intimorire dagli aspetti finanziari. Appena il Governo ha annunciato l’introduzione dell’incentivo, ancora prima che il testo fosse pubblicato il Gazzetta Ufficiale, abbiamo coinvolto tutte le banche, le assicurazioni e le istituzioni finanziarie con cui operavamo per capire come gestire al meglio i crediti d’imposta. Come impresa, finora abbiamo sempre privilegiato il cosiddetto “sconto in fattura”.in grado di acquisire e gestire commesse su tutto il territorio nazionale:Abbiamo costituito una vera e propria rete, come un’orchestra musicale in cui ognuno è professionista del suo strumento e un direttore di orchestra coordina le attività di tutti. Rimanendo nella metafora, per le commesse legate al Superbonus 110% la IDS Srl ha assunto il ruolo del direttore d’orchestra”.per le commesse legate al Superbonus 110% IDS Srl si pone come unico interlocutore seguendo tutto il processo di una commessa.Fornitori, entità esterne per l'asseverazione, tecnici, tutti possono mettersi in relazione con noi sul tema del Superbonus 110%.La nostra idea era quella di avere una piattaforma digitale che potesse raccogliere tutta la documentazione relativa alle commesse legate al Superbonus, in modo che i nostri progettisti, fornitori, subappaltatori avessero l'accesso personalizzato a tutta la documentazione, da poter consultare all'occorrenza”.In questo processo,Siamo clienti affezionati di TeamSystem Construction, ancor prima di STR. Nei nostri cantieri utilizziamo da anni ilper computazione, direzione lavori, contabilità di cantiere e per seguire tutti gli aspetti di preventivazione, analisi dei costi e budget» spiega Domenico Passarella, che riconosce in CPM uno strumento prezioso per lavorare con precisione e minuziosità.CPM è un programma perfetto per le esigenze di IDS Srl: ci consente di conoscere in modo immediato la situazione economica relativa a cantieri sparsi in tutta Italia. La reportistica e l’interfaccia del software permette di controllare tutto ciò che è stato fatto in un cantiere. Anche a distanza, posso monitorare costantemente la contabilità della singola unità produttiva, in modo minuzioso”.IDS Srl ha quindi implementato, la nuova piattaforma di collaborazione e gestione documentale che permette una gestione efficiente di tutti i documenti necessari a ottenere i titoli abilitativi per l'ottenimento del bonus fiscale Ecobonus e Sismabonus 110% e per la cessione del credito., con cui abbiamo condiviso il nostro schema mentale e il nostro modo di gestire la documentazione. Abbiamo espresso le nostre necessità e la software house ha risposto a quelle che erano state nostre precise richieste con un prodotto adeguato, facendo tesoro dei nostri suggerimenti e, anzi, migliorandoli».All'interno della piattaforma, infatti, per ogni intervento può essere creato un Fascicolo dell’Immobile, i cui contenuti possono essere classificati e catalogati con una struttura a più livelli che può essere impostata considerando l'obbligatorietà della documentazione raccolta. Sul singolo Fascicolo dell’Immobiliare, l’utente ha a disposizione un'interfaccia utente che riepiloga i contenuti presenti nei singoli fascicoli, i quali vengono visualizzati in funzione della classificazione prevista per lo specifico ruolo utente. A ogni operatore coinvolto nel processo produzione o raccolta della documentazione è associato un ruolo utente che permette di accedere alla piattaforma con specifici diritti di visibilità e operatività.