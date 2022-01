PNRR e Sud, Federcostruzioni: ‘bene le risorse ma serve una Cabina di Coordinamento’

Gli investimenti al Sud per colmare il divario infrastrutturale del Paese

25/01/2022 - “Grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e al Piano Nazionale Complementare (PNC), il Mezzogiorno potrà beneficiare di quasi 34 miliardi di euro: risorse fondamentali per ridurre il divario infrastrutturale che da sempre divide l’Italia in due.Alta velocità, potenziamento delle tratte ferroviarie, sviluppo della mobilità e rigenerazione urbana sostenibili: in pochi anni, con, il Paese potrebbe veder trasformate in realtà le opere attese da un ventennio”.Per la, si tratta di “un’opportunità unica e irripetibile” ma al contempo è una grande sfida “perché il tempo a disposizione non è tanto”, per questo bisognerebbe istituire una “Cabina di coordinamento per il Mezzogiorno” che monitori lo stato di avanzamento dei progetti.Dei 61,4 miliardi delle risorse del Pnrr e del Pnc assegnati Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), sono ben 33,8 i miliardi di euro destinati agli investimenti nel Mezzogiorno.Se poi si considerano le sole risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, la quota per il Sud di competenza del Mims sale al 63%, segno della chiara volontà del Ministero di accelerare ilche ancora penalizza il meridione.“Sono risorse importantissime che possono finalmente colmare il gap tra Nord e Sud del Paese - ha commentato la presidente Marone -. Tuttavia, è fondamentale che le Regioni e gli enti siano attrezzati per la progettazione di tali opere, perché il rischio è quello di perdere i fondi., in questi anni non c’è stato un adeguato ricambio generazionale e molte istituzioni si sono ritrovate senza professionalità. Dall’altra parte occorre un attento monitoraggio sulla progettualità e sulla fattibilità degli interventi programmati affinché si usino davvero i fondi messi a disposizione”.Per la Presidente della federazione di Confindustria che riunisce le categorie produttive più importanti del mercato edile e infrastrutturale,” che coinvolga esponenti del mondo professionale, istituzionale, universitario e imprenditoriale.“La Regione Molise ha già fatto qualcosa di simile - ha aggiunto - ma si potrebbe pensare a qualcosa di più allargato, perché molti progetti sono interregionali:e l’evolversi dei lavori delle varie opere perché i tempi sono molto contingentati”.In ambito infrastrutturale, infatti, alcuni investimenti riguardanoper passeggeri e merci per le linee Salerno-Reggio Calabria, Napoli-Bari e Palermo-Catania, ma anche il potenziamento e la velocizzazione delle tratte ferroviarie che consentono le connessioni “diagonali”, come la Roma-Pescara e la Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia.Allo stesso tempo, per l’Ing. Maronee lavorare assieme. “Il mondo imprenditoriale è pronto ma il nostro, rispetto alle altre Nazioni europee, è un sistema fatto di piccole e medie imprese, per cui è importante che si permetta a tali realtà di aggregarsi, di lavorare in associazione, occorre quindi che i tagli medi degli appalti siano conformi alle dimensioni aziendali che caratterizzano il nostro tessuto produttivo” ha evidenziato.Fonte: