Scuole e territorio, CDP: ‘al Sud le situazioni più critiche’

17/01/2022 - Sono quelle che si trovano nelle aree più periferiche e nei comuni con una situazione finanziaria più difficile, le scuole con maggiori carenze in Italia. Le criticità maggiori si concentrano, in maniera non omogenea, nel Mezzogiorno e riguardano l’assenza di accorgimenti per la riduzione dei consumi energetici.Sono questi, in sintesi, gli esiti dello studio 'Edilizia scolastica e territorio: dove sono i maggiori bisogni?' pubblicato dal, che dà conto delle condizioni in cui si trovano gli edifici che ospitano le scuole pubbliche, delle carenze più diffuse e dell’entità delle somme stanziate con il PNRR per la riqualificazione e la messa in sicurezza.Lo studio analizza la dotazione strutturale delle scuole italiane soffermandosi, in particolare, sulla presenza di impianti di, di accorgimenti per superare lee per la riduzione deie diL’attuale dotazione infrastrutturale scolastica mostra che:1) in media, i singoli edifici scolastici italiani hanno una sola delle quattro criticità analizzate;2) il 15% degli edifici risulta carente in almeno due dimensioni su quattro;3) le criticità maggiori si concentrano nel Mezzogiorno e riguardano l’assenza di accorgimenti per la riduzione dei consumi energetici;4) la situazione è particolarmente critica in Calabria e Sicilia in cui si concentrano i 32 edifici scolastici con carenze strutturali in tutte e quattro le dimensioni;5) in media, risultano maggiormente caratterizzati da carenze gli edifici delle aree più periferiche e dei comuni con una situazione finanziaria più critica.I futuri interventi sull’edilizia scolastica - spiega il CDP Think Tank, che saranno portati avanti anche grazie alle importanti- pari a-, dovranno incentrarsi su sostenibilità ambientale, sicurezza e adeguatezza strutturale degli edifici scolastici, per contribuire a contrastare la dispersione scolastica e a garantire un’offerta didattica di qualità, fattori primari per lo sviluppo del capitale umano e per la riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali.Ricordiamo che sono tuttora apertidel Ministero dell’Istruzione:- il, in scadenza l’8 febbraio 2022;- il, in scadenza il 28 febbraio 2022;- il, in scadenza il 28 febbraio 2022;- il, in scadenza il 28 febbraio 2022.