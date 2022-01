Parchi e giardini storici, 190 milioni di euro per riqualificarli

obiettivi

07/01/2022 - Rigenerare e riqualificare parchi e giardini di interesse culturale, rafforzare l’identità dei luoghi e migliorare la qualità paesaggistica, la qualità della vita e il benessere psicofisico dei cittadini.Sono gli obiettivi del, a valere sull’investimento 2.3 della Missione 1 Componente 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), pubblicato il 30 dicembre scorso dal Ministero della Cultura.Le risorse messe a Bando sono dunque 190 milioni suiperché - si legge nel bando -e 10 milioni di euro andranno alla catalogazione e alla formazione dei ‘giardinieri’.Oltre agligià citati, il bando punta anche alla, al rafforzamento dei valori ambientali che il PNRR ha scelto come guida, favorendo lo sviluppo di quelle funzioni che hanno dirette e positive ricadute ambientali (riduzione dell’inquinamento ambientale, regolazione del microclima, generazione di ossigeno, tutela della biodiversità, etc.).Inoltre, l’iniziativa ha lo scopo di concorrere, con le intrinseche caratteristiche dei parchi e giardini e con le attività educative che vi si svolgono, ae a far sì che i giardini e parchi storici costituiscano una risorsa in termini di conoscenze scientifiche, tecniche, botaniche e ambientali sviluppate, sperimentate e sedimentate nei secoli.Destinatari dell’Avviso sono i- di parchi e giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (DLgs 42/2004) con provvedimento espresso emesso anche ai sensi della precedente legislazione (Legge 364/1909; Legge 778/1922; Legge1089/1939; D.Lgs. 490/1999).Sono validi sia i, sia quelli, purché risulti evidente la sua rilevanza sotto il profilo storico-artistico.La titolarità sul bene, l’atto di affidamento in gestione o l’atto di comodato e/o locazione deve essereNel caso di, non affidati in gestione a terzi, il contributo a fondo perduto sarà pari aldelle spese per la realizzazione degli interventi. Nel caso di, il contributo concesso potrà variare da unalla totale copertura della spesa, in funzione delle modalità di fruizione pubblica del bene.Il contributoper ciascuna proposta è di. A questo contributopubblici, comunitari, nazionali o regionali, a condizione che tale contributo non copra lo stesso costo.Gli interventi ammessi al finanziamento dovranno essere altamente significativi, idonei a generare un tangibile, nonché un positivo edculturale, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale.Sarà finanziata la realizzazione di, sulla- restauro delle componenti architettoniche e monumentali quali piccoli edifici - padiglioni, tempietti, kaffehaus -, statue e altri elementi di arredo e interventi di recupero e rifunzionalizzazione di aree residuali e di piccoli edifici, anche non di pregio, finalizzati ad ospitare servizi in grado di migliorare l’accoglienza dei visitatori, come centro visitatori, biglietteria, bookshop, caffetteria, aule didattiche e parcheggio. Tra le spese finanziate ci sono anche quelle per gli impianti, la sicurezza e l'accessibilità, la comunicazione.La domanda potrà essere presentata entro le ore 13:59 del giornoLa dotazione finanziaria di questo bando riservata(Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna) è di. Il raggiungimento della quota minima delsarà assicurato - spiega il bando - attraverso la ripartizione dei 100 milioni di euro tra gli interventi individuati dal Ministero a favore di parchi e giardini storici demaniali.Dal 10 gennaio al 9 marzo 2022 sarà possibile inviaree informazioni all’indirizzo PEO: [email protected] Le risposte saranno rese disponibili a tutti attraverso la pubblicazione settimanale di FAQ sul sito del Ministero della Cultura.