Da IPM Italia la gamma completa di pavimentazioni per esterni

16/02/2022 -: sono i valori chetra i maggiori player nazionali nella produzione e posa di pavimenti continui in resina, calcestruzzo e graniglia naturale per interni ed esterni, nei settori industriale, residenziale, commerciale, arredo urbano, navale, porta a, dal 23 al 25 febbraio presso Fiera Milano Rho, Milano.Alla più importante fiera professionale dell'orto-florovivaismo, del garden e del paesaggio che torna dopo due anni di stop forzato, IPM Italia propone la. Nei 54 metri quadri di esposizione (Pad. 20 – C30) saranno presentati IPM GeoDrena ®, pavimentazione continua drenante a base di inerti naturali a zero VOC; la pavimentazionispecifica per piste ciclabili e il sistema poliuretanico antitrauma, adatto alle aree ludiche; la lineaper stabilizzazione, manutenzione e controllo delle polveri delle strade sterrate e i nuovi sistemi, pavimentazione cementizia drenante per percorsi pedonabili e carrabili e, pavimentazione cementizia effetto “sasso a vista”.: novità 2022, è un, garantita da un’attenta selezione degli aggregati e dal legante cementizio utilizzato nella miscela. Il sistema è anche un sottofondo perfetto per IPM GeoDrena®, il sistema IPM Italia eco-friendly per pavimentazioni esterne drenanti. Alte prestazioni di drenabilità, resistenza, proprietà antiscivolo, durabilità nel tempo e fono assorbenza sono le caratteristiche che rendono IPM GeoCem un sistema ideale per realizzare percorsi in impianti sportivi, viali di parchi, percorsi e strade sottoposte a tutele ambientali, rispettando le necessità del territorio e del contesto architettonico.è ilper pavimentazioni continue, una soluzione che dona pregio estetico e soddisfa esigenze di sostenibilità ambientale ed economica. La pavimentazione in calcestruzzo IPM GeoCem Grany è di facile lavorabilità: il sistema viene posato, poi disattivato e infine lavato. Risalta così l’effetto “sasso a vista” che rende la pavimentazione integrata nel contesto paesaggistico o architettonico circostante. IPM GeoCem Grany non è una pavimentazione drenante, ma viene realizzata con le opportune pendenze. Le superfici sono personalizzabili per trama, colore e finitura: la varietà di colori è ottenuta con ossidi in polvere in grado di ridurre il rischio di efflorescenze.Come IPM GeoCem è antiscivolo, evita la formazione di pozzanghere e lastre di ghiaccio ed è indeformabile sotto carico e alle alte temperature.Protagonista indiscusso dello standlaper gli ambienti esterni, le cui caratteristiche soddisfano le necessità di progettazione di spazi urbani, piazze, parcheggi e aree residenziali e commerciali.Divenuto negli anni un bestseller aziendale, viene impiegato in progetti di grande prestigio architettonico e urbanistico come la recente riqualificazione del, la strada interna alle grotte diin Sardegna e lenel quartiere milanese di CityLife. Versatile grazie a una composizione di graniglie naturali (marmo, granito, porfido) che vengono miscelate e posate direttamente in loco, IPM GeoDrena® si adatta facilmente a ogni contesto urbano o paesaggistico garantendo effetto decorativo, altissima capacità drenante, sostenibilità (data dall’utilizzo di un legante eco-friendly di formulazione IPM Italia), stabilità, resistenza all’utilizzo anche carrabile e velocità di posa.Sistema eco-friendly per piste ciclo-pedonali, IPM Freetime è la soluzione IPM Italia specifica per la, adatta al transito pedonale e anche veicolare. Formulata con prodotti resinosi idonei, IPM Freetime permette di creare nuove pavimentazioni e di rivestire o ripristinare vecchi supporti. È idonea anche per il rivestimento di sottofondi in asfalto, nuovi o vecchi, purché sani e coesi. Il punto forte di IPM Freetime è la capacità di garantire il giusto grip antisdrucciolo, elevata elasticità e l’ideale coefficiente di restituzione delle palle da gioco - ovvero il rimbalzo delle stesse - oltre alla resistenza a sbalzi termici.IPM Freetime a Myplant & Garden sarà protagonista di: il sistema è stato infatti scelto dagli organizzatori della manifestazione per ricoprire i 17 metri di pista ciclabile dell’area verde sportivo.IPM Gummy è il: garantisce un impatto morbido in caso di caduta. Facilmente igienizzabile, offre superficie drenante e permeabile, resistenza alle alte temperature e al gelo e una facile accessibilità anche per le carrozzine. Può essere personalizzato grazie alle tante colorazioni disponibili.IPM Green Paving è la gamma di prodotti eco-friendly, a zero emissioni VOC, che rispetta il territorio (flora e fauna comprese) per la: piste ciclabili, sentieri turistici, tratti carrabili nei boschi, nei campi coltivati, nelle zone di allevamento o in quelle sottoposte a vincoli. Sono facili da applicare, anche con macchinari di pronta reperibilità. Inoltre, grazie alla possibilità di sfruttare i materiali già presenti in sito, si integrano perfettamente nel contesto naturale preesistente, adattandosi a ogni opzione progettuale.I prodotti della linea IPM Green Paving sono:: per migliorare qualità ed estetica di strade sterrate: per stabilizzare le strade sterrate: trattamento antipolvere su terra stabilizzataIPM Italia garantisce per l’intera linea IPM Green Paving assistenza specializzata a partire dall’attività di ricerca in laboratorio, in fase progettuale e anche durante il processo di applicazione nell’attività cantieristica.