La tecnologia Vimar per una villa in Liguria

10/02/2022 - Laè stata scelta per una villa residenziale sulla Riviera delle Palme, nel ponente ligure. Ispirato a temi quali semplicità e leggerezza, il progetto si sviluppa su due livelli ed è circondata da un giardino privato, la cui presenza è sottolineata da un’ampia vetrata ad angolo al pianterreno, che crea un senso di continuità tra interno ed esterno.E’ quando scende la sera però che questa residenza acquisisce ancora più fascino: soluzioni illuminotecniche studiate ad hoc valorizzano le facciate e i percorsi definendo l’ambiente notturno che circonda l’edificio ed esaltano i dettagli con un meticoloso direzionamento della luce. Luci, termoregolazione, antintrusione, videosorveglianza e diffusione sonora: la domotica Vimar consente la gestione coordinata di tutte queste funzioni.Una scelta vincente, operata fin dalla fase di progettazione dell’edificio, sia in termini di design che di efficacia ed efficienza nella gestione degli impianti. Una scelta che ha permesso allo studio di architettura Dedalo di aggiudicarsi il Premio Speciale In/Architettura 2020 assegnato da Vimar per il miglior progetto in Liguria. Da sempre particolarmente attenta alle esigenze degli architetti e ai trend dell’abitare moderno, Vimar, con il sostegno al Premio In Arch 2020, ha infatti voluto offrire un ulteriore stimolo ai professionisti affinché l’impianto elettrico e i sistemi di Home and Building automation nascano come parte integrante del progetto architettonico e non come un complemento successivo.La domotica Vimar permette infatti di coniugare connettività, semplicità, integrazione e design dando vita ad una casa intelligente, che sa rispondere al meglio alle esigenze di chi la vive. In questa abitazione l’integrazione è totale e tutti i sistemi presenti interagiscono tra loro per offrire il massimo in termini di comfort, efficienza energetica e sicurezza. Tutte soluzioni che fanno parte della piattaforma View IoT Smart System.Oltre alla tecnologia, altro punto di forza di tutti i dispositivi Vimar presenti è il. Per dare un ulteriore tocco di eleganza agli ambienti, dall’ampia offerta di serie civili Vimar sono infatti state scelte le linee di Eikon Tactil per i comandi, in perfetta abbinata a quelle di Eikon Evo per le prese. In grado di esaltare ulteriormente questi ambienti, i comandi Tactil si distinguono per le loro linee seducenti fin dal primo sguardo, che danno vita ad una superficie in vetro liscia e luminosa. Appena vengono sfiorarti, un sensore proximity rileva la vicinanza al dispositivo e attiva una retroilluminazione così attivarli basta un lieve tocco, che la raffinata tecnologia touch trasforma in controllo diretto dell’energia. È attraverso questi dispositivi che avviene la gestione delle luci, delle tapparelle e degli scenari impostati.