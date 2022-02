Nuova officina autorizzata CTE in Lombardia

28/02/2022 - Come per, anche persrl la storia inizia nel 1981: aperta la sua sede a Bergamo, FAIRGRU opera inizialmente nel settore dell’assistenza e riparazione di autogru e gru su autocarro, per poi ampliare nel campo di piattaforme aeree, carroponti, muletti e sollevatori telescopici, oltre che su macchine speciali (ragni, caricatori, mezzi militari ecc..).A partire da febbraio 2022,diventa un nuovo punto di riferimento nella rete capillare di officine autorizzate CTE in Italia, nello specifico per potenziare il servizio assistenza CTE nella regione“Questo è un nuovo tassello importante per il nostro servizio di rete di officine autorizzate CTE in Lombardia” dichiara il Responsabile Service di CTE Denis Andreolli. “La professionalità e la preparazione di FAIRGRU sono notevoli, la loro storia aziendale è lunga come la nostra e garanzia di solidità”.offre molteplici servizi come manutenzione programmata, interventi tecnici di rilevazione guasto, assistenza tecnica, magazzino ricambi nonché modernizzazioni e ricertificazioni di vecchi impianti di sollevamento, servizio di informazione sulle norme vigenti nel settore. L’assistenza tecnica del personale specializzato, dotato di tutti i dispositivi di sicurezza e protezione, avviene con officine mobili e/o piattaforme.L’Ing. Ivan Baretti, responsabile dell’area tecnica e service di FAIRGRU, riguardo il rapporto con CTE dichiara: “Abbiamo visitato la Factory di Rivoli Veronese dell’azienda dove vengono prodotte le macchine, abbiamo conosciuto le persone che ci lavorano (nel service, negli uffici del marketing, in officina) e siamo entrati subito in sintonia; abbiamo la stessa idea di professionalità al servizio del cliente, abbiamo trovato un'azienda solida dove l’evoluzione dei prodotti è costante”.Riguardo l’attività di FAIRGRU, continua: "Ogni anno investiamo in servizi e attrezzature per migliorare il nostro servizio di manutenzione, quindi ci è sembrato opportuno chiudere il cerchio sulle piattaforme aeree diventando centro autorizzato CTE per la Lombardia; ci occuperemo delle manutenzioni; i nostri tecnici seguiranno dei corsi specifici per ogni prodotto presso CTE, saremo in grado di diagnosticare qualsiasi problema anche di natura elettronica della macchina tramite software e pc dedicati presso il cliente e presso la nostra officina”.