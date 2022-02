Superbonus: 18,3 miliardi di euro investiti in efficienza energetica

Superbonus, investimenti per 18,3 miliardi di euro

Superbonus, la situazione nelle Regioni

03/02/2022 - Il Superbonus ha smosso fino ad ora investimenti per 18,3 miliardi di euro nell’ambito degli interventi per l’efficientamento energetico. È quanto emerge dai dati diffusi da Enea, che ha fotografato la situazione dei cantieri avviati grazie all’incentivo fino al 31 dicembre 2022.In tutto sono state presentate 107.588 asseverazioni. Sul totale degli investimenti ammessi alla detrazione, che ammonta a 18,3 miliardi di euro, è stato completato il 69,5% dei lavori. Il totale degli investimenti per lavori conclusi, ammessi al Superbonus, ammonta a 12,7 miliardi di euro.Come rilevato anche negli scorsi mesi, il maggior numero di lavori avviati riguarda gli edifici unifamiliari (56.342). Seguono le unità immobiliari funzionalmente indipendenti (34.895) e i condomìni (16.348). Gli interventi in condominio smuovono però investimenti maggiori: 8,8 miliardi di euro contro i 6 miliardi degli edifici unifamiliari e i 3,3 miliardi delle unità immobiliari funzionalmente indipendenti.I numeri confermano che è più difficile avviare i lavori in condominio. Colpa dei tempi necessari per le delibere e del timore che eventuali irregolarità edilizie possano implicare la revoca delle detrazioni.L’accelerazione degli interventi sulle unità unifamiliari può anche dipendere dalla notizia della mancata proroga pluriennale. Il Superbonus per gli interventi sulle unità immobiliari scadrà il 30 giugno 2022 (o il 31 dicembre 2022 se si dimostra di aver completato il 30% dei lavori entro il 30 giugno 2022), quindi gli interessati sanno che non c’è tempo da perdere e devono avviare al più presto le pratiche.I dati delle Regioni confermano l’andamento dei mesi scorsi. Le Regioni che stanno cogliendo maggiormente le opportunità della detrazione sono Lombardia (16.268 asseverazioni), Veneto (13.933), Lazio (9.402), Toscana (8.455) ed Emilia Romagna (9.145).Anche nelle Regioni sono le unità immobiliari a trainare il numero delle asseverazioni, mentre i condomìni si confermano fanalino di coda.