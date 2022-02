Concorsi di progettazione e di idee, entro agosto i bandi dei Comuni

22/02/2022 - I Comuni sotto i 30.000 abitanti, le Città metropolitane e le Province di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Marche e delle Aree interne riceveranno 161,5 milioni di euro per indire concorsi di progettazione e di idee.È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 17 dicembre 2021 , che disciplina il ‘Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale’ istituito dal Decreto Infrastrutture per il rilancio e l’accelerazione del processo di progettazione nei territori destinatari.Il Fondo ha una dotazione complessiva di 161.515.175 euro (16.151.518 euro per il 2021 e 145.363.657 per il 2022) in vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali del Fondo sviluppo e coesione () e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ().Le cifre, assegnate ai singoli enti sulla base del numero di abitanti, sono riportate nellaal decreto.(6 mesi dalla pubblicazione del DPCM), gli enti beneficiari devono indire i concorsi di progettazione e di idee, anche tramite società in house,messi a punto da Agenzia per la coesione territoriale e Anac, pena la restituzione del contributo che verrebbe riassegnato ad altro ente.Le risorse del Fondo devono essere utilizzate dagli enti beneficiariper concorsi di idee di progettazione secondo le procedure di evidenza pubblica di cui al Codice degli Appalti; neipossono essere utilizzate ancheper progetti di fattibilità tecnica economica, secondo leLe proposte progettuali devono essere contribuire a realizzare gli obiettivi del PNRR, del FSC e cioè: la, la trasformazione digitale dei servizi, la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche, la coesione economica, l’occupazione, la produttività, la competitività,, la ricerca, l’innovazione sociale, la cura della salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale, il miglioramento dei servizi per l’infanzia, la crescita professionale dei giovani, la partecipazione delle donne al mercato del lavoro.Inoltre, le proposte progettuali devono, individuare soluzioni compatibili con gli strumenti urbanistici regolatori generali o essere agevolmente e celermente realizzabili, anche con modeste varianti, e comportare soluzioni a basso impatto ambientale, di, di contrasto dell’abusivismo, in ogni caso limitando il consumo di suolo.Nel caso di lavori pubblici, il livello progettuale oggetto di concorso è quello delLe proposte progettuali selezionate diventano di proprietà dagli enti beneficiari e possono esserefinalizzate alla loro realizzazione oppure utilizzate per la partecipazione degli stessi enti ad avvisi o ad altre gare pubbliche.