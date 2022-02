Bonus 80% e fondo perduto per le imprese turistiche, via alle domande

Bonus 80% e fondo perduto per le imprese turistiche

28/02/2022 - A partire dalle 12.00 di oggi le imprese turistiche possono richiedere il credito d’imposta dell’80% e il contributo a fondo perduto per la riqualificazione delle strutture, attraverso la piattaforma online sul sito di Invitalia.Sono già scaricabili da una settimana, dalla stessa piattaforma, il, la guida alla sua compilazione e la modulistica degli allegati.Il credito d’imposta dell’80% e il contributo a fondo perduto sono previsti dalda pubblicato a dicembre 2021 , che finanzia la riqualificazione delle strutture attraverso l’efficientamento energetico, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la riqualificazione antisismica, la realizzazione di piscine termali, la digitalizzazione, il restauro e la ristrutturazione edilizia, in attuazione dell’articolo 1 del, a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ().La scadenza per le richieste è fissata al. Gli incentivi saranno assegnati in base all’e dopo ladi accesso all’agevolazione. Entro la fine di maggio, il Ministero del Turismo pubblicherà online l’elenco dei beneficiari.Il contributo potrà essere utilizzato comedelle spese ammissibili per gli, e per quelli iniziati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che i relativi costi siano stati sostenuti dal 7 novembre 2021.Gli stessi beneficiari potranno usufruire anche deldei costi sostenuti per gli stessi interventi effettuati dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo, elevabile di 30 mila euro in caso di interventi di digitalizzazione, di 20 mila euro se le imprese sono gestite da giovani e da donne, e diper gli interventi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.Contributo a fondo perduto e credito d’impostaa patto che l’importo totale non superi la spesa complessivamente ammissibile per gli interventi.Gli aiuti potranno essere utilizzati nei limiti de minimis stabiliti dalla normativa Ue e secondo le deroghe previste dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del COVID-19”. Sono inoltree agevolazioni pubblici concessi per le stesse opere.Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente tramitepresentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Il contributo a fondo perduto sarà invece accreditato direttamente sul conto bancario dei beneficiari a fine interventi.