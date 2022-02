Rigenerazione urbana, al via la presentazione dei progetti

24/02/2022 - A partire da ieri 23 febbraio e fino al 31 marzo 2022, i Comuni possono presentare le richieste di contributi, per l’annualità 2022, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.Le date già previste dalla, con una dotazione di, sono confermate dal DM 21 febbraio 2022 del Ministero dell’Interno, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.Possono candidare i propri progetti:- i Comuni conche, in, presentino una, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda dovrà essere presentata dal comune capofila;- idelle, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall’articolo 2, comma 2, dele le risorse attribuite dal DM 30 dicembre 2021, e cioè:a) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;c) 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana.Le richieste di contributo dovranno riguardarerelativi a:esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;I Comuni devono trasmettere la domanda al Ministero dell’interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, in modalità telematica, tramite la(GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al, entro le ore 23.59 del 31 marzo 2022.Il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, la graduatoria sarà compilata sulla base dell’indice di vulnerabilità sociale e materiale () (nel caso di forme associate sarà calcolata la media semplice dell’IVSM) e assicurando che le risorse siano destinate alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, al fine di ridurre i divari territoriali esistenti in materia di investimento pubblico.I Comuni beneficiari dei contributi dovranno, pena la revoca,per le opere fino a 2.500.000 euro edper le opere oltre 2.500.000 euro.