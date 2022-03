Bando borghi PNRR, ecco i progetti scelti dalle Regioni

Bando Borghi, i progetti pilota delle Regioni

11/03/2022 - Entro il 15 marzo le Regioni dovranno presentare al Ministero della Cultura i progetti da candidare al Bando Borghi.Ci riferiamo, in particolare, alla Linea A delin attuazione dell’Intervento 2.1 “Attrattività dei Borghi” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede la selezione dinei quali realizzare - con 20 milioni di euro ciascuno per un totale di 420 milioni - progetti pilota di rigenerazione culturale, sociale ed economica.I progetti devono prevedere l’insediamento dinel campo della cultura, del turismo, del sociale o della ricerca, come ad esempio scuole o accademia di arti e dei mestieri della cultura,, residenze d’artista, centri di ricerca e campus universitari, residenze sanitarie assistenziali () dove sviluppare anche programmi a matrice culturale, residenze per famiglie conLaha ritenuto il progetto presentato dal Comune di Terni per ilil più completo ed idoneo, nonché conforme ai requisiti di fattibilità e realizzabilità previsti dal PNRR. In seguito alla scelta, “si procederà in stretta collaborazione con il Comune di Terni al completamento degli adempimenti per trasmettere la candidatura al Ministero della Cultura entro il termine del 15 marzo” - ha spiegato l’Assessore regionale alla Riqualificazione urbana, Cultura e Turismo Paola Agabiti.Anche laha individuato il suo borgo pilota: quello di, che, tra i 13 pervenuti, presenta il progetto più aderente agli obiettivi e ai criteri fissati dal Ministero. “La misura ministeriale - ha sottolineato l’assessore alla Cultura della Regione Marche Giorgia Latini - è in linea con la strategia regionale e con la legge regionale di sostegno allae allo sviluppo del turismo diffuso e sostenibile’ che mette a disposizione per un triennio 7,8 milioni di euro”.Laha individuato ilin provincia di Salerno. Il progetto “Sanza: Borgo dell’accoglienza” prevede, tra le altre cose, la realizzazione di una città-albergo e residenze co-working in un contesto di elevato interesse naturalistico e in posizione strategica per l’innesco di sinergie di sviluppo con importanti attrattori culturali e turistici della regione.Ilha scelto il progetto presentato dal Comune diper. Nella decisione ha pesato anche l’impegno assunto in vista dell’appuntamento internazionale del 2025, quando, congiuntamente con Nova Gorica, Gorizia sarà Capitale europea della Cultura.Per la, quello prescelto è il(SV) con un progetto che “parte dal recupero del patrimonio archeologico, del patrimonio botanico, delle tradizioni liguri, degli antichi mestieri e della rivisitazione di attrattive attraverso l’utilizzo della realtà virtuale in una forma di tour itineranti”. L’ulteriore obiettivo del ripopolamento del Borgo e dell’implementazione della capacità ricettiva avverrà attraverso il recupero di91 unità abitative sottoutilizzate da destinare a locanda e albergo diffuso, oltre alla previsione di interventi di social housing.Laha scelto, borgo di 140 abitanti, frazione di Acquapendente, in provincia di Viterbo. Il progetto ‘Trevinano Re-Wind’ prevede di ricostruire il tessuto sociale nella sua complessità, dai giovani agli anziani, tenendo conto delle realtà imprenditoriali locali, di attivare percorsi di stage o corsi universitari tdi trasformare le case disabitate, in ‘albergo diffuso’ o in cohousing per anziani.Laha scelto(La Conceria), borgo situato nel territorio del comune di, in provincia di Catania, un antico borgo costituito da circa 40 edifici con al centro una chiesetta dedicata a Sant’Eligio.Laha selezionato la proposta del Comune di) dal titolo “Da Campolo l’arte si fa Scola”. Il progetto riguarda il Borgo di Campolo (150 unità immobiliari di cui l’80% in abbandono) e prevede la creazione di start-up locali collegate alla Scuola di Alta Formazione Edile e del Restauro a Campolo, la Casa delle Arti di Scola, gli Studi per attività cinematografiche e audiovisive della Rocchetta Mattei. Gli attrattori culturali (il borgo medievale della Scola e il complesso monumentale liberty della Rocchetta Mattei) saranno valorizzati attraverso la creazione di un sistema di residenze e attività di formazione e occupazione.Inè stata scelta la cittadina di, in provincia di Reggio Calabria.La regioneha selezionato il Comune di(IS), borgo di poco più di 600 abitanti che conta tra le 20 e le 25mila presenze turistiche ogni anno nella sola area archeologica. Area che il progetto intende valorizzare e trasformare in opportunità per i cittadini ma soprattutto per i giovani.Laaveva deciso di puntare sul complesso monumentale di, Patrimonio Unesco, con la Palazzina di Caccia e il borgo che la circonda. La decisione ha però suscitato le proteste degli amministratori dei piccoli comuni e i dubbi del Ministero della Cultura sulla coerenza rispetto al bando. La soluzione individuata dal Ministero porterà ad un: Stupinigi godrà di risorse nazionali per la sua valorizzazione e il Piemonte individuerà un borgo da candidare al Bando Borghi a valere sul PNRR.L’propone il comune di, il cui agglomerato romanico conta appena 421 abitanti. Il progetto prevede spazi di coworking, la conversione del negozio del villaggio in un centro servizi, un museo diffuso, investimenti nell’agricoltura e residenze per artisti.Ilinvece si propone con il comune di. La proposta prevede un insieme di azioni, dalla valorizzazione del paesaggio alla riqualificazione degli edifici, passando per l’impulso sui temi della mobilità sostenibile, della digitalizzazione, del turismo e delle attività outdoor”.Laha scelto(FG), tra i 15 in lizza. Il Comune ha candidato il medievale Rione Fossi, un quartiere di interesse storico che si affaccia sui Monti Dauni, nel quale nascerà un albergo diffuso, una scuola internazionale e un hub per ospitare grandi eventi.Inha vinto la proposta del Comune di, che ha candidato, borgo abbandonato che si affaccia sul lago di San Cipriano, uno dei paesi fantasma più intriganti della Toscana con una storia travagliata che va dall'eccidio nazista del '44 allo spopolamento per rischio crolli. Il progetto prevede due musei, spazi pubblici rigenerati, giardini, luoghi della memoria, residenze turistiche come un albergo diffuso, residenze private e specializzate, una casa dell'arte contemporanea, residenze per artisti, botteghe commerciali ed artigianali, abitazioni dedicate al social housing ed ai giovani.Laproporrà, paesino della valle del fiume Lys che non arriva a 450 abitanti. Il borgo di Boure de Gris sarà interessato da un progetto di recupero finalizzato a coniugare la vocazione agricola e turistico-ricettiva della località montana con quella più quotidiana e inclusiva di un borgo residenziale, creando quei servizi necessari per lo sviluppo.Ilsarà rappresentato dal Borgo storico dellecon un progetto che, grazie ad un intervento di rigenerazione urbana, potrà contenere lo spopolamento e dare un impulso forte al rilancio dell’attività economica tradizionale.