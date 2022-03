Dormire in una casa sull’albero o fare glamping, anche nelle Marche si potrà

30/03/2022 - “Anche nelle Marche si potrà dormire in una botte, fare glamping o passare la notte in una casa sull’albero”.Così il vicepresidente della Regione, Mirco Carloni, ha annunciato l’approvazione da parte del Consiglio della propriae diversificazione in agricoltura, che modificherà la LR 21 del 14 novembre 2011.“Oggi abbiamo dato il via libera ad una vera rivoluzione dell’agriturismo marchigiano - ha aggiunto - nel segno della semplificazione e dell’armonizzazione di un’attività che sarà sempre più nevralgica nell’immediato futuro.e caratterizzarsi nel segno della qualità e della pluralità dei servizi offerti, anticipando le richieste di un mercato sempre più esigente e diversificato”.“Le aziende agrituristiche - ha proseguito il vicepresidente - potranno inserireaumentando esponenzialmente le capacità di impresa aziendale focalizzata sull’accoglienza. Un adeguamento fortemente atteso per far fronte ai mutamenti epocali, intervenuti negli ultimi anni in una logica di semplificazione amministrativa e burocratica, ma anche per la naturale evoluzione dell’agriturismo sulla base delle nuove richieste formulate da tutti quegli ospiti che scelgono di passare il proprio tempo libero in una azienda agricola. Le Marche dispongono di un patrimonio immenso che grazie a questa legge potremmo valorizzare in un’ottica di qualità dell’offerta e dei servizi”.Tra le novità introdotte dalla legge, ci sono:- la previsione di nuovi servizi, nuove attività e, tra cui aree per pic-nic o, servizi nati dalle necessità scaturite dalla pandemia;- la possibilità di mettere a disposizione degli ospiti strutture come leo leo, ancora,- la dimostrazione dellaalle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.