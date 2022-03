Con Ruregold un intervento Sismabonus per un edificio residenziale in Campania

15/03/2022 - Le misure di incentivazione fiscale a supporto degli interventi di riqua­lificazione antisismica hanno portato progettisti e imprese ad affronta­re sempre più frequentemente situazioni in cui alle complessità legate all’esigenza di ripristinare l’integrità strutturale dell’edificio si affianca la necessità di assicurare una piena compatibilità con i materiali ori­ginali e una adeguata durabilità. È questo il caso dell’intervento che ha interessato un edificio residenziale in muratura di tufo situato nel Comune di Ginestra degli Schiavoni (BN), nel cui quadro hanno trovato impiego le soluzioni per il rinforzo strutturale Ruregold a base di ma­teriali compositi FRCM.Da diversi anni Ruregold offre un’ampia varietà di sistemi di rinforzo del­le strutture in calcestruzzo e muratura con le innovative soluzioni FRCM (Fiber Reinforced Cementitious Matrix), costituite da fibre lunghe in PBO e carbonio ad elevata resistenza a trazione non soggette a corrosione, annegate in una speciale matrice inorganica capace di garantirne l’ade­renza con il supporto.Realizzato intorno alla fine degli anni ’50, l’edificio si caratterizzava per la presenza di numerose superfetazioni e rimaneggiamenti di epoca successiva alla costruzione. I corpi di fabbrica aggiunti al fabbricato ori­ginario, in particolare, risultavano non ammorsati e reciprocamente de­solidarizzati, condizione che unitamente al naturale degrado ingenerato dal tempo ne comprometteva seriamente la stabilità.Obiettivo principale dell’intervento è stato di conseguenza quello di eliminare tali criticità, in particolare attraverso il miglioramento delle connessioni dei cantonali e dei martelli integrato dalla realizzazione di cerchiature esterne di piano al fine di migliorare il comportamento scatolare dell’edificio. Ulteriore elemento di complessità era costituito dall’esigenza espressamente evidenziata dalla committenza di ridurre, un vincolo che ha indirizzato la stra­tegia di intervento verso l’utilizzo dicheIl progetto, affidato all’e all’, è stato redatto utilizzando un programma di calcolo al fine di verificare la vulnerabilità del fabbricato ante e post in­tervento e quindi determinare la Classe di rischio sismico ai fini dell’ac­cesso alDefiniti in questo modo vincoli e obiettivi, progettista e impresa esecu­trice, ladi Benevento, si sono indirizzati su una tecnica di intervento che ha previsto per la realizzazione delle, rete bidirezionale da 44 g/m2 per 100 cm di altezza in fibra di PBO, distribuiti in modo equivalente in trama e ordito, ematrice inorganica fibrata a base cementizia ide­ale per consentire l’ottimale trasferimento delle tensioni dall’elemento strutturale alla rete.Il sistema, grazie alla buona grammatura della rete in PBO e alla matri­ce inorganica ad alte prestazioni, è idoneo per applicazioni specialmen­te su muratura per fasciature di volte o maschi murari, ambiti in cui è in grado di, offrendo un’elevata affidabilità, grazie al comportamento post-fessurativo in condizioni di distacco, e capacità di dissipazione dell’energia.Questa soluzione, che evidenzia una resistenza ottimale anche alle temperature elevate e ai cicli di gelo e disgelo, offre parallelamente im­portanti vantaggi anche in fase esecutiva, grazie alla notevole capaci­tà adesiva della malta inorganica al supporto e alla sua compatibilità chimico-fisica con la muratura, che ne rendono la posa semplice e affi­dabile, anche su supporti umidi.Nella realizzazione dei consolidamenti è stato utilizzato anche, il connettore a fiocco in fibra di PBO specificamente sviluppato per l’impiego nei sistemi FRCM Ruregold. Insieme alla matrice inorga­nica MX-JOINT, PBO-JOINT è un sistema di connessione per ilL’adozione di questa soluzione ha permesso di incrementare sensibil­mente la sicurezza dell’edificio e mitigarne il rischio sismico, elimi­nando grazie alle cerchiature esterne i cinematismi di facciata. Grazie alle sue peculiari caratteristiche la posa del sistema FRCM Ruregold è inoltre avvenuta con, unendo a tali vantaggi una notevole praticità di gestione in cantiere.