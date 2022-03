Cool Roof e fissaggio a induzione: efficienza, sicurezza e sostenibilità

D

25/03/2022 - Il Piano Energetico Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), che attua il Regolamento (UE) 2018/1999, traccia le linee di intervento che il nostro Paese deve adottare per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dalla Comunità Europea. Gli obiettivi di risparmio attesi dal settore terziario sono importanti: 2,4 Mtep che rappresentano quasi il 26% del totale. Per conseguire questi risultati i vari governi hanno messo in campo diversi strumenti agevolativi (certificati bianchi, detrazioni fiscali, conto termico, fondi strutturali, ecc.) che, forse proprio perché tanti, nel periodo 2011-2019 non hanno permesso di centrare l’obiettivo fissato per il 2020 e raggiunto solo al 29,4%, contro il 154,4% ottenuto dal settore residenziale.Nonostante questi limiti le committenze e i progettisti incaricati dimostrano una grande attenzione ai temi dell’efficienza e della sostenibilità delle strutture grazie anche alle ricadute positive che questi interventi assicurano alla gestione aziendale con il contenimento dei costi dovuti al consumo di energia, la garanzia del comfort ambientale e la produzione di energia da fonti rinnovabili indispensabile per farsi trovare preparati al prossimo futuro decarbonizzato.Particolarmente attenta agli aspetti energetici ed ambientali si è dimostrata anche la società Autoshopping Srl di San Vitaliano (NA) che dal 1960 rappresenta un importante punto di riferimento per la commercializzazione e i servizi di manutenzione di vetture.Un’azienda storica che oggi opera come multibrand, affiancando alle tradizionali attività anche quella del noleggio a breve e lungo termine, e che guarda con interesse alla rapida evoluzione del settore verso l’alimentazione elettrica.Non a caso la nuova sede di Via Nazionale delle Puglie, affidata alla progettazione dell’ing. Domenico Calabria, è dotata di un importante impianto fotovoltaico, installato in parte su pensiline.Anche il fabbricato destinato ad uffici ed officine di riparazione è stato realizzato nell’ottica dell’efficienza, della riduzione delle dispersioni termiche e del ottenimento di elevate condizioni di comfort.Il fabbricato ha uno sviluppo orizzontale costituito principalmente da moduli prefabbricati in cemento armato, con struttura a travi e pilastri e copertura piana.L’intervento di isolamento termico ha riguardato una superficie di copertura di circa 5.000 m2 che è stata coibentata con pannelli STIFERITE Class S , forniti dal distributore MAS Srl ed applicati dall’impresa specializzata Edil Home.STIFERITE Class S è costituito da un componente isolante in schiuma polyiso rivestito su entrambe le facce con velo vetro saturato. Il pannello è indicato per molteplici applicazioni (pareti, coperture piane e a falde) e risulta particolarmente idoneo per la posa al di sotto di manti sintetici a vista, soluzione questa adottata per la sede Autoshopping.Il pacchetto di copertura ha previsto la seguente stratigrafia:- Solaio- Freno al vapore in LDPE- Pannello isolante STIFERITE Class S 50 mm- Manto impermabile in TPO-FPA Sintofoil RG Bianco Reflecta Imper da 1,5 mmLa membrana impermeabile adottata ha elevate caratteristiche di riflettanza ed emissività che determinano un Indice di Riflessione Solare, SRI - Solar Reflectance Index - di 102% e che permettono di classificare il sistema di copertura come "Cool Roof".Questa caratteristica è di particolare importanza sia per il contributo che offre alla riduzione delle isole di calore urbano e sia per il miglioramento delle condizioni di comfort estivo degli ambienti e la conseguente riduzione dei consumi elettrici determinati dal condizionamento. Secondo le stime, le isole di calore urbano causano un innalzamento delle temperature di circa 5 °C rispetto alle aree limitrofe poco edificate e l'adozione di sistemi Cool Roof determina una riduzione della temperatura superficiale della copertura di circa il 50% con la conseguente limitazione della trasmissione del calore agli ambienti sottostanti.Questi vantaggi sono valutati positivamente dai principali protocolli di certificazione ambientale degli edifici in uso a livello nazionale ed internazionale (Itaca, GBC Italia, LEED, BREEAM, ecc.)L’efficienza isolante dei pannelli STIFERITE Class S, che, nello spessore impiegato di 50 mm, garantiscono eccellenti valori di conducibilità e resistenza termica (λ=0,028 W/mK e R = 1,79 m2K/W), consente interessanti economie, sia cantieristiche e sia ambientali, limitando i volumi e i pesi dei materiali e riducendo i tempi di lavorazione e i costI dei materiali necessari alla messa in opera e finitura del sistema costruttivo (tasselli di fissaggio, lattonerie, ecc.).Il pannello in poliuretano inoltre, grazie alla sua natura di materiale termoindurente con ottime prestazioni di resistenza alle temperature elevate, è idoneo anche al fissaggio del manto sìntetico mediante riscaldamento a induzione. Questa prestazione consente di non prevedere l'utilizzo di dischetti protettivi in cartone che, nel caso di materiali isolanti termoplastici, devono essere interposti tra placchette e strato isolante per proteggere quest'ultimo dall' elevata temperatura sviluppata durante il fissaggio.La procedura di installazione dell'innovativo sistema ad induzione - Isoweld di SFS Intec - prevede il tracciamento dei punti di fissaggio sull’estradosso dello strato coibente e la successiva installazione di viti con punta autoforante, specifiche per la tipologia di supporto, e manicotti (in materiale poliammidico resistente al calore) di collegamento delle stesse alle placchette metalliche (diametro 80 mm) per il fissaggio ad induzione.Al termine della stesura delle membrane e della saldatura dei teli in cimosa vengono individuati i punti di fissaggio sottostanti e, utilizzando l'apposito utensile, tarato in funzione delle condizioni di impiego, si procede alla saldatura, mediante riscaldamento ad induzione, delle singole placchette alla membrana.Nei punti di fissaggio vengono quindi applicati, per un minuto, gli appositi magneti che esercitano una pressione di contatto tra placchetta e membrana e velocizzano il raffreddamento.Diversi i vantaggi offerti dal sistema e confermati dall'arch. Isolamento termico e impermeabilizzazione Copertura Cool Roof San Vitaliano (NA)Committente:Progettista:Impresa:Applicatore specializzato:Referente tecnico:Distributore:Referente tecnico:Isolamento termicoè un pannello sandwich costituito da un componente isolante in schiuma polyiso, espansa senza l'impiego di CFC o HCFC, rivestito su entrambe le facce con velo vetro saturato.Dimensioni Standard: 600 x 1200 mmSpessori: da 20 a 200 mm=0,028 W/mK da 30 a 70 mm=0,026 W/mK da 80 a 110 mm=0,025 W/mK da 120 a 200 mmIl pannello Class S è indicato per coperture piane sotto manti sintetici a vista o appesantiti e sotto manti bituminosi termoadesivi, isolamento di coperture a falde, pareti e pavimenti.