CTE Sales Workshop 2022

22/03/2022 - Nella splendida cornice della sponda veronese del Lago di Garda, giovedì 17 e venerdì 18 marzo si è tenuto ildedicato al team commerciale dell’aziendaErano presenti tutti i componenti della capillare forza vendita del mercato italiano, di cui fanno parte anche le concessionarie(Campania),(Lazio e Sardegna),(Sicilia), gli Area Managers Export e tutto lo staff delal gran completo.L’incontro ha avuto come oggetto la condivisione dei risultati del 2021 ma soprattutto i numerosi progetti che l’azienda sta mettendo in essere per il futuro per essere sempre più competitiva in uno scenario in continua evoluzione. Grande entusiasmo hanno suscitato le importanti novità di prodotto ed il programma di formazione tecnico-commerciale proposto dalla divisione CTE Academy, reparto che promuove le competenze tecnologiche dentro e fuori l’azienda.Il sistema di gestione intelligente delle piattaforme aeree CTE, fresco di premiazionenella categoria Innovazione Tecnologica, ha continuato a svolgere un ruolo da protagonista nella presentazione dei nuovi prodotti in previsione di uscita sul mercato a breve termine. Attraverso questo video, https://youtu.be/7PO8SjM-XnY, sono state condivise con i presenti le emozioni vissute durante la serata IAPA di Londra.Un importante spazio è stato dedicato anche ai temi legati alla, argomenti imprescindibili del nostro prossimo futuro e che per CTE sono già in fase di progetto e a breve verranno presentati.La condivisione dei, recentemente rielaborati all’interno di un progetto che ha coinvolto tutta l’azienda, è stato il collante di queste due giornate per tutto il team commerciale.Durante la riunione, è intervenutacon un collegamento in videoconferenza ed è stata l’occasione per celebrare insieme l’anniversario dei 20 anni di attività che ricorre quest’anno.