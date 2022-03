Il network BigMat cresce ancora in Italia

28/03/2022 -riconferma il ruolo di leader del comparto della distribuzione edile e, da inizio 2022, accoglie otto nuovi soci in cinque diverse region, dal Piemonte alla Puglia: ingressi importanti e strategici che confermano la solidità di BigMat e il ruolo di leader del comparto.e si propone come partner di riferimento per il settore edile in tutto il Paese.«Il mercato dell’edilizia italiano è in effervescenza, BigMat ha chiuso il 2021 in forte ripresa, con dati positivi, superiori ai livelli pre-Covid, e anche, segno che il nostro Gruppo e i nostri valori vengono scelti da sempre più realtà di riferimento del mondo della distribuzione edile per affrontare e anticipare le nuove sfide del mercato grazie alla capacità del Gruppo di essere sia globali sia locali, di mettere in campo valide azioni di marketing e di proporre format di successo»Insono due dei più importanti player del mercato,, ad aver scelto BigMat per rafforzare il proprio business.Insieme muovono un fatturato da oltre 40 milioni di euro (rispettivamente 31 milioni circa Gruppo ICOS e 12 milioni Costruire Srl con incrementi a doppia cifra per entrambi nel 2021) e la loro esperienza pluridecennale, anzi quasi secolare, li rende due punti di riferimento per l’edilizia del torinese.«Ci rispecchiamo nei valori e nelle strategie del Gruppo BigMat, con il quale condividiamo percorsi e obiettivi dei prossimi anni – racconta Mario Colombino, direttore commerciale e marketing di BigMat I.CO.S–. Abbiamo visto nei progetti di BigMat un’affinità di intenti e siamo certi sia il partner adatto per far crescere ulteriormente la nostra struttura».La forza del Gruppo e dell’insegna BigMat sono i fattori chiave anche per Carlo Bechis, amministratore delegato di BigMat Costruire: «Fare network e fare rete è strategico in questo momento storico e in un mercato come quello della distribuzione edile di oggi: in BigMat ho trovato una vasta gamma di servizi e un’ottima organizzazione di attività per gli associati».Scendendo lo Stivale, l’vede accrescere la presenza del Gruppo BigMat grazie all’entrata direaltà attiva dal 1998 come rivendita di materiali per le costruzioni, che nel corso dei suoi cinquant’anni di storia ha intrapreso un percorso di crescita sostenuta ora anche dall’ingresso in BigMat «che abbiamo scelto per il ruolo di leader nel panorama nazionale dei gruppi di distribuzione edile e che siamo sicuri ci offrirà un supporto e strumenti preziosi per dare un ulteriore slancio commerciale, e non solo, alla nostra offerta e alle nostre proposte incrementando inoltre la nostra visibilità» sottolinea Fabio Catti, titolare dell’azienda insieme al padre. Nella sua sede di 8mila m– di cui 3.500 coperti tra magazzino e punto vendita – offre a imprese, artigiani e privati una vasta gamma di soluzioni per costruire e ristrutturare.In, la presenza BigMat si rafforza ulteriormente con l’ingresso nella compagine diche dal 1977 è uno tra i protagonisti del mercato edile toscano e l’azienda è oggi guidata dalla terza generazione della famiglia Meucci. Il punto vendita di Olmo (AR) si sviluppa su due piani per un totale di 6mila mcomplessivi di cui 1.200 coperti dedicati all’edilizia pesante e 600 mdi sala mostra dedicata alle finiture. «Entrare a far parte di un brand solido e noto come BigMat è per noi una grande opportunità di confronto con altre realtà aziendali, di crescita e di miglioramento. Ci crediamo molto, siamo sicuri che ci permetterà di consolidare la nostra posizione di mercato grazie ai servizi e agli strumenti che avremo a disposizione» conclude Enzo Meucci.In provincia di, a Mercogliano,. (acronimo di “vendita materiali termoidraulici”) è sinonimo di termoidraulica, riscaldamento e climatizzazione.Dal 1983, infatti, sono gli specialisti di questo settore, da quando Giuseppe Sampietro, nel periodo della ricostruzione post sismica in Irpinia, decise di avviare un punto vendita dedicato a termoidraulica e condizionamento. Oggi la storia continua con i figli Antonio e Andrea che hanno affiancato al core business storico anche finiture d’interni, arredobagno ed edilizia pesante con 500 mdedicati alla termoidraulica (a cui si aggiungono i 3mila mdi piazzale e deposito minuteria) e altri 500 mcirca della sala mostra. Con un fatturato raddoppiato nel 2021 (pari a 4,5 milioni) e un’importante crescita Vemati ha scelto di cogliere le opportunità di un mercato edile vivace: «Il nostro obiettivo è potenziare il comparto edile, affiancando le specificità dei materiali da costruzione alla termoidraulica e alle finiture, così l’entrata in BigMat è stata la scelta più ovvia per noi ee Il Gruppo può sostenerci in questo percorso che unisce la consulenza tecnico-edile specializzata e le finiture d’interni» raccontano i fratelli Sampietro.Si trovano, invece, nella provincia digli altri due nuovi soci campani: Vinaccia Maria di Sant’Agnello e Marotta & C. di Nola.Attiva nella penisola sorrentina da una sessantina d’anni, l’azienda) rappresenta un partner di riferimento per le imprese edili del territorio ed è guidata oggi dalla terza generazione della famiglia Castellano. Nel punto vendita principale di 1.000 msi trova lo showroom di finiture e arredobagno, la termoidraulica, la ferramenta e il magazzino per la vendita all’ingrosso e al dettaglio, a cui si affiancano un secondo punto vendita di 2.500 mper la vendita di materiali all’ingrosso e un deposito di 3.000 m, entrambi situati in prossimità della sede centrale. «Siamo molto attivi e legati al territorio della penisola sorrentina – spiega Antonio Castellano, amministratore di BigMat Vinaccia Maria srl – dove lavoriamo molto nel ramo alberghiero: comparto a cui è connessa la nostra crescita che nel corso dell’ultimo anno con un incremento del fatturato del 21% circa. Nel 2022 puntiamo a migliorare i nostri risultati in termini economici e a proseguire il nostro processo di sviluppo con l’ingresso in BigMat».Un’azienda con una visione imprenditoriale lungimirante e ad ampio raggio: dal 1944con uno spazio di 5mila mdove le imprese possono trovare materiali da costruzione e siderurgici, attrezzature da cantiere, un punto colore con tintometro e un’area ferramenta con libero servizio ed elettroutensili. Una realtà ben radicata sul territorio e in continua crescita, sia in termini di fatturato sia in termini di clientela. «Stiamo vivendo un’importante fase di sviluppo – afferma Paolino Marotta, titolare di BigMat Marotta Materiali Edili – e a questo percorso si lega anche l’ingresso nel Gruppo BigMat, un network di cui condividiamo i valori e che abbiamo scelto per poter essere ancora più professionali nella consulenza e nei servizi offerti. Grazie alle piattaforme e al supporto della Centrale introdurremo nei prossimi mesi la possibilità di cessione del credito per i bonus casa e attiveremo anche un canale e-commerce. L’ obiettivo, in futuro, è di allargare il nostro business al mondo delle finiture e dell’interior design con l’apertura di uno showroom HABIMAT ».InBigMat accoglie, realtà fondata nel 1980 e attualmente guidato dai fratelli Michele e Francesco, affiancati dalla seconda generazione della famiglia. Il punto vendita vanta una superficie di 6.000 me offre in particolare un ampio assortimento di materiali da costruzione e di edilizia pesante a cui si aggiungono un corner con tintometro e un’area espositiva dedicata a ceramiche, pavimenti, sanitari e arredo bagno. «Con l’ingresso nel Gruppo BigMat puntiamo ad ampliare la nostra area di competenza uscendo dai nostri confini territoriali per raggiungere un pubblico più vasto grazie a una maggiore competitività e offerta di servizi. Grazie al supporto e alla forza di BigMat vogliamo crescere per espandere i nostri orizzonti e incrementare il nostro know-how», racconta Pamela Taurino, figlia di uno dei titolari e responsabile amministrativa dell’azienda F.lli Taurino di Cerignola (FG).Infine, ma solo geograficamente,si segnala ancheche a Trecastagni, nel catanese, acquisisce un terzo punto vendita per ampliare la sua offerta sul territorio. Il nuovo negozio, si aggiunge a quelli di Belpasso e di Mascalucia (CT), e si estende su oltre 5.000 mspecializzandosi nell’edilizia pesante, nelle coperture in legno e negli isolanti termici. «Con questo nuovo punto vendita ci apriamo a una grande opportunità di crescita soprattutto nel segmento dei tetti in legno e delle coperture in cui è fondamentale avere ampi spazi per dare la giusta offerta in pronta consegna alla clientela» spiega Salvo Belfiore, responsabile del marketing e della gestione vendite edilizia leggera. Per Gaetano Cuscunà, responsabile divisione termoidraulica di BigMat CubeX e responsabile proprio dello store di Trecastagni, la scommessa è ancora più avvincente: «vogliamo ampliare l’offerta di questo negozio inserendo nuove categorie prodotto, ad esempio il settore idraulico». BigMat CubeX con +50% di fatturato nel 2021 guarda al 2022 con moderato ottimismo: «Abbiamo chiuso l’anno in “over performance” con numeri inaspettati, anche grazie al Gruppo BigMat che è riuscito a supportarci con le forniture di materiale strategici quali isolanti termici e malte tecniche. In un momento storico dove manca di tutto siamo riusciti a supportare le nostre imprese clienti».