In griglia di partenza PitStop Tour 2022 di Rehau

29/03/2022 - È pronto a percorrere tutta Italia, toccando oltre 100 rivendite di forniture termoidrauliche, PitStop Tour 2022, la nuova edizione dell’apprezzato tour itinerante dei sistemiRinnovato nel format, che quest’anno include l’esclusivo servizio di controllo gratuito dell’attrezzatura ed un concorso a premi dedicato, il roadshow dell’azienda partirà il prossimo 4 aprile, dal Veneto, e si concluderà a fine ottobre, dopo aver fatto tappa presso i principali grossisti di Nord e Centro Italia.Studiato per incontrare e coinvolgere attivamente gli installatori termoidraulici, riconfermando la propria presenza capillare sul territorio ed il costante supporto alla clientela, PitStop Tour 2022 guiderà i professionisti del settore idrotermosanitario alla scoperta dei più recenti sistemi REHAU, offrendo servizi di valore e attività dedicate, per un’esperienza on the road davvero completa.Oltre dialogare con lo staff dell’azienda e alla possibilità di toccare con mano numerosi sistemi per l’edilizia di qualità, gli installatori in visita al PitStop Tour 2022 che utilizzano REHAU potranno infatti beneficiare di un check-up alla propria attrezzatura professionale, approfittando del servizio di controllo e pulizia gratuiti, dell’eventuale presa in carico della riparazione, a costi vantaggiosi e con tempi di riconsegna rapidi, e di interessanti offerte promozionali in caso di sostituzione. Non solo: tutti coloro che faranno revisionare il proprio attrezzo potranno accedere al concorso dedicato.Il PitStop Tour 2022 non si rivolge solamente a chi già conosce e installa REHAU ma a tutti i professionisti interessati a scoprire una gamma di sistemi evoluti per costruire all’insegna del risparmio energetico e del comfort abitativo. Rinnovato nell’esposizione di prodotto, il van REHAU offre una panoramica completa sulle soluzioni dell’azienda, dall’area sanitaria – che include il sistema universale, la gamma per scarichi domestici insonorizzatie tutti i prodotti che preservano inalterata l’igiene e la qualità dell’acqua potabile secondo il concept Clean Water – all’area climatizzazione, con le soluzioni integrate per il riscaldamento/raffrescamento radiante, il trattamento dell’aria e la regolazione smart.Una vera e propria expo itinerante, dove potere dialogare e confrontarsi con i funzionari tecnico commerciali sui plus di prodotto ed i vantaggi in termini di installazione e prestazioni, sia per gli operatori che per clienti finali, in cui non mancheranno momenti di svago e divertimento. Nei mesi di aprile a maggio, il PitStop Tour 2022 coprirà il Nord Italia, toccando Veneto, Lombardia e Liguria, per proseguire, a giugno e luglio, in Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Toscana.A settembre, subito dopo la pausa estiva, il roadshow ripartirà dall’Abruzzo e raggiungerà la Campania, per poi far ritorno nelle regioni del Nord. Per scoprire le singole tappe di PitStop Tour 2022, gli installatori termoidraulici interessati possono consultare la pagina web dedicata, collegandosi su www.rehau.com/it-it/pitstop-tour o chiedere maggiori informazioni al proprio referente di zona.