Stannah Montascale sostiene i profughi in Ucraina con una donazione straordinaria all’Unhcr

18/03/2022 - La multinazionale inglese, e con essa tutte le controllate in tutti i Paesi compresa l’italiana, condanna il vile attacco contro l’Ucraina e si aggiunge al coro di chi chiede un immediato cessate il fuoco e una risoluzione diplomatica del conflitto.Il board della storica azienda inglese, a nome della famiglia Stannah e di tutti i dipendenti del gruppo, in attesa che venga trovata una soluzione diplomatica al conflitto, ha aggiunto di essere pronto a fare la sua parte per chi maggiormente sta subendo le conseguenze della guerra. Per questo ha deciso di attivare immediatamente una donazione di 45 mila sterline a favore del Disaster Emergency Committee (DEC), equivalente a venti sterline per dipendente, per andare incontro ai bisogni delle famiglie sfollate e dei milioni di profughi.Inoltre, il board ha messo ha disposizione 20mila sterline per incoraggiare i dipendenti di tutte le filiali Stannah in tutto il mondo a donare a importanti organizzazioni umanitarie. Oltre alla donazione, Stannah Uk ha dichiarato di essere pronta a rivedere la sua filiera produttiva e ha stabilito di non lavorare con fornitori di primo o secondo livello in Russia o in Bielorussia e di non distribuire prodotti in nessuno dei due paesi.Stannah Montascale ha scelto di orientare la donazione a favore dell’UNHCR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Profughi e i Rifugiati) che da sempre è in prima linea per portare risposte concrete all’emergenza umanitaria e in particolare oggi in Ucraina e nelle nazioni nelle quali si stanno dirigendo i tanti profughi che lasciano il Paese sotto attacco.“È importante fare tutti la nostra parte per aiutare colore che stanno soffrendo e per difendere la democrazia, contro l’aggressione ad una nazione sovrana e indipendente - ha dichiarato l’amministratore delegato di Stannah Montascale, e Stannah Francia Giovanni Messina - L'invasione russa dell'Ucraina è una tragedia impensabile, con milioni di sfollati e milioni di altri rimasti ad affrontare il terrore e le strazianti difficoltà della guerra. È fondamentale difendere la democrazia e quindi siamo assolutamente solidali con il popolo ucraino”.