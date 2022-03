Tekla Structures 2022: costruzioni più sostenibili

per il mercato italiano, la nuova versione del software BIM (Building Information Modeling) leader al mondo per la progettazione costruttiva di strutture in acciaio, in cemento armato prefabbricato e gettato in opera, prodotto da Trimble.

14/03/2022 -Con questa nuova release Trimble continua a fare progressi nel settore delle costruzioni e offreL'ultima versione di Tekla Structures supporta lae offree collegati attraverso tutte le fasi e gli attori coinvolti nel progetto."Lo sviluppo che ha portato a questo ultimo aggiornamento si è concentrato sulla realizzazione di soluzioni software che rendono le informazioni facilmente disponibili, costruibili e condivisibili da tutti gli attori del progetto, per ottimizzare sia le risorse umane che i materiali utilizzati. Attraverso continui miglioramenti, l'intelligenza artificiale e la produzione sostenibile, lo sviluppo di Tekla Structures ci mantiene sempre leader di mercato". Ha detto Michael Evans, Senior Product Director della Divisione Strutturale di Trimble., sia per la progettazione che per i processi di dettaglio. Questo strumento di calcolo visivo e dinamico permette agli utenti di, mettendo anche a confronto diverse scelte progettuali e i loro rispettivi livelli di carbonio.Le nuove funzionalità di Tekla Structures 2022 offrono flussi di lavoro migliorati per anticipare sempre di più i processi decisionali, una collaborazione rapida e condivisioni di modelli BIM in cloud sempre più veloci.La creazione di disegni “più intelligente”, la creazione sempre più smart di armature per geometrie complesse anche per il modulo “Bridge Creator” e un perfetto dialogo con Grasshopper e con i più diffusi software di calcolo strutturale, sono alcune delle novità introdotte con Tekla Structures 2022.Il continuo sviluppo realizzato da Trimble sul software Tekla Structures e l’impegno nell’innovazione permettono all’azienda di focalizzarsi sulla possibilità di fornire soluzioni innovative che possano trasformare il settore dell’ingegneria strutturale e quello delle costruzioni.